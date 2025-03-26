Kadir Gecesi namazı var mı, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

Kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. İslam Dini'nde gecelerin en feyizlisi Kadir gecesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir.

KANDİL GECELERİNE AİT ÖZEL BİR NAMAZ VEYA İBADET ŞEKLİ VAR MIDIR? MÜBAREK GECELERİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

KUR'AN NE ZAMAN NAZİL OLDU, KADİR GECESİNDE Mİ İNDİRİLDİ?

Kur'an-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. Bakara 2/185; Duhân 44/1-3; Kadr 97/1).

Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler Kur'an'ın bu gecede indirildiğini göstermektedir.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? KADİR GECESİNDE NELER OLDU?

Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. Gecesi Kadir gecesi olarak işaret edilse de Peygamber Efendimiz son on günün tekli gecelerinde Kadir Gecesinin aranmasını tavsiye etmişti. Allah'ın peygamberler vasıtasıyla insanlara son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için bu olayın gerçekleştiği Kadir Gecesi özel bir anlam taşır.

Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, İ?tikâf, 15).

KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.

Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bu gecede yapılacak olan, Kur'an okumak, namaz kılmak, dua etmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmektir.

Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede en azından bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.

Bu gece ile ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Terâvih, 2)

KADİR GECESİ'NDE NASIL DUA EDİLİR?

Hz. Âişe (ra.), Peygamberimize sordu:

— Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? Peygamberimiz;

Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbü'l-afve fe'fu annî.

— Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin beni de affeyle, diye dua et, buyurdu. (Tirmizî, Da'avât, 84)

KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLIDIR NE DEMEK? KADİR GECESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren Kadir suresinde 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler.

Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır.

Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.

Kadir Gecesi Hangi Günde Aranır?

İmam-ı Buhârî'nin pek çok rivayetine göre Kadir gecesinin Ramazan'ın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Peygamberimiz Ramazan'ın son on gününde Mescitte kurdurduğu küçük bir çadır içinde itikâfa girer, kendisini tamamıyla ibadete verirdi.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. (Buhârî, Fazlü leyleti'l-?adr, 2-3)

Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkmaktadır. (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180)

Peygamberimizin rastladığı Kadir geceleri hakkındaki rivayetler arasında 27'nci geceye ait olan rivayet, âlimlerin çoğunluğu tarafından tercih edilerek bu gece Kadir gecesi olarak kutlanmıştır.

Kadir Gecesi Neden Belirli Bir Günde Değildir?

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir.

Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur.

KADİR GECESİ EŞLER BİRLİKTE OLABİLİR Mİ?

Kadir gecesi, Ramazan ayının gecelerinden biridir. Bu gece eşlerin cinsel ilişkide bulunması konusu sıkça sorulan sorular arasındadır.

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur.

Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187).

ADETLİ KADINLAR KADİR GECESİNİ NASIL GEÇİRMELİ?

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Terâvih, 2)

Peygamberimizin bu tavsiyesi üzerine her Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak için namaz kılarak, dua ve niyazda bulunarak Kadir Gecesi'ni geçirmek ister. Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haram olduğu için adetli kadınların bu geceyi nasıl geçireceğine dair pek çok soru sorulmuştur.

Bu bakımdan muayyen günleri (adet) Kadir gecesine gelen kadınlar dua ve zikir yapabilirler. Dua ve zikir manası taşıyan ayetleri ezberden okuyabilirler. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, tövbe istiğfar, salavat okumak, tefekkür etmek ve tesbih çekmekle meşgul olabilirler.

Yine sıla-i rahim gibi akrabalarını arayıp dualarını alarak onların gecesini tebrik edebilirler. Güçleri nispetinde hayır hasenat niyeti ile sadaka verebilirler.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr.

3. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr.

5. Selâmun, hiye hattâ matlail fecr.

KADİR SURESİ'NİN ANLAMI, MEALİ

1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Bilir misin nedir Kadir gecesi?

3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

5. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Meal

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (1-3)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER VE ANLAMLARI

"Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız." (Duhân, 3).

"O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir." (Duhân, 4-6).

Kur'an-ı Kerim'in 97. sırasındaki Kadir suresinde ise Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur'ân'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.