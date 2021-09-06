Kayseri'de bir garip olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp o anları kayda aldı
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Kayseri'de bir garip olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp o anları kayda aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ KAYIT ALTINA ALDI

Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlattı.

GÖZLERİNİ UYKU BANDI İLE KAPATTI

Görüntülerde Erkan T.'nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onlarında acı nedeniyle bağırdığı görüldü.

İşte o anlara ilişki kareler;

Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Kayseri'de bir garip olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp o anları kayda aldı
Kayseri'de bir garip olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp o anları kayda aldı
Kayseri'de bir garip olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp o anları kayda aldı
Kayseri'de bir garip olay! Para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırıp o anları kayda aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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