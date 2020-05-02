Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa
02.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:59

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himaye edilen ve Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen belediyeler için hizmet rehberi projesi kapsamında yapılan "kadın hizmetleri rehberi" için mevcut uygulamalar temalı online atölye çalışmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Yılmaz Bayram'ın moderatörlüğünde yapılan ve alanında uzman isimlerin katıldığı atölye çalışmasının açılışında konuşan Başkan Aktaş, yerel yöneticilerin doğrudan faydalanacakları ve 20 başlıktan oluşan rehberler serisinin belediyelerin hizmet kalitesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerini paylaşarak çalışmaya katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Öncelikle belirtmem gerekir ki kadınlarımız; fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima ön safta oldular. Bugün de demokrasi ve kalkınma mücadelemize damga vuruyorlar. Bugün artık kadınlarımız çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlarda daha güçlü. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kadın öncelikli hizmetler

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, 2011 yılında faaliyete geçen kadın sığınma evinde, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara hizmet verildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl kadın sığınma evinden 77 kadın ve 72 çocuğun yararlandığını dile getiren Aktaş, burada psiko-sosyal destek hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal-kültürel faaliyetler, okul öncesi eğitim hizmetleri, eğitim hizmetleri, beslenme hizmetleri, güvenlik hizmetleri-izleme ve değerlendirme hizmetlerinin verildiğini hatırlattı. Yine kentin farklı noktalarında hizmete açılan sosyal yaşam merkezlerinden bugüne kadar binlerce kadın ve çocuğun yararlandığını dile getiren başkan Aktaş, "BUSMEK kurslarımız, GADEM VE BADEM danışma merkezlerimiz, bebek emzirme ve bakım kabinleri, yine anneleri yakından ilgilendiren 4-6 yaş çocuklar için Ana kucağı okul öncesi eğitim merkezlerimizle kadınlarımız için de daha yaşanabilir bir bursa için çalışıyoruz" dedi.

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Haber
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haber
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
Trump'ın 'Gördüm' dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray 'Varsayım' dedi
Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Aslı Enver Nur Yerlitaş Demet Akalın
Spor Jose Sosa Selçuk İnan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 19:12:05. #1.15#
title