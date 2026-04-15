İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'den mesaj iletmek üzere İran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile Tahran'da bir araya geldi. İki ülke arasında müzakerelerin bir sonraki aşaması için önemli gelişmeler yaşanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Munir Tahran'da görüştü.

Görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulunurken, görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Munir başkanlığında heyet ile görüşmesinden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verileceği duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
