Kadın Oyun Nickleri Listesi
Kadınlar diğer alanlarda olduğu gibi isim seçerken de zorluk çekiyorlar ve kadın oyun nickleri listemizle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz.
Kadınlar diğer alanlarda olduğu gibi isim seçerken de zorluk çekiyorlar ve kadın oyun nickleri listemizle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz.
Her birisi özenle seçilmiş oyuncu isimlerini sıralamaya başlamadan önce hatırlatalım. Daha önce birçok oyunsevere mahlas kazandırdık ve bu konuda oldukça iyi listeleri takipçilerimizle paylaştık. Eğer bu listeden isim bulamadıysanız, sıklıkla güncellediğimiz aşağıdaki diğer listemize de göz atabilirsiniz.
Güzel Oyun Nickleri Listesi
Karakter Kadın Oyun Nickleri
Diziler, filmler ve Oyunlar birbirinden yaratıcı isimler ile taçlandırılmış. Bunlar arasında kendinize yakıştırabileceğiniz çeşitli isimler olabileceği de ortada. Gelin isterseniz öncelikle bunları sıralayalım.
LaraCroft: Tomb Raider oyunundan
LadyDimitrescu: Resident Evil Village oyunundan
SonyaBlade: Mortal Kombat oyunundan
AlyxVance: Half-Life oyunundan
JillValentine: Resident Evil oyunundan
JodieHolmes: Beyond Two Souls oyunundan
ChloePrice: Life Is Strange oyunundan
KendlJohnson: GTA San Andres oyunundan
DebraMorgan: Dexter dizisinden
MariaLaGuerta: Dexter dizisinden
LadyBrienne: Game of Thrones dizisinden
Khaleesi: Game of Thrones dizisinden
AryaStark: Game of Thrones dizisinden
KimikoMiyashiro: The Boys dizisinden
Stormfront: The Boys dizisinden
VanessaIves: Penny Dreadful dizisinden
PollyGray: Peaky Blinders dizisinden
LilyAldrin: How I Met Your Mother dizisinden
BlackWidow: Marvel filmlerinden
Gamora: Marvel filmlerinden
MariaHill: Marvel filmlerinden
WonderWoman: DC filmlerinden
PoisonIvy: DC filmlerinden
Mathilda: Leon filminden
HermonieGranger: Harry Potter filmlerinden
LeilaOrgana: Star Wars fimlerinden
KatnissEverdeen: Açlık Oyunları filmlerinden
Arwen: Yüzüklerin Efendisi filmlerinden
Galadriel: Yüzüklerin Efendisi filmlerinden
BeatrixKiddo: Kill Bill filmlerinden
Daha fazla seçenek arayışındaysanız karakterlere özel hazırladığımız başka bir listemizi de ziyaret edebilirsiniz.
Karakter İsimleri - Karakter Nickleri
Tanrılardan Kadın Oyun Nickleri
Angrboda: İskandinav mitolojisinden
Freya: İskandinav mitolojisinden
Jarnsaxa: İskandinav mitolojisinden
Amunet: Mısır mitolojisinden
Astarte: Mısır mitolojisinden
Anuket: Mısır mitolojisinden
Bastet: Mısır mitolojisinden
Nephthys: Mısır mitolojisinden
UmayAna: Türk mitolojisinden
Ayızıt: Türk mitolojisinden
Asena: Türk mitolojisinden
Demeter: Yunan mitolojisinden
Persephone: Yunan mitolojisinden
Artemis: Yunan mitolojisinden
Afrodit: Yunan mitolojisinden
Şekilli Nick Yazma Aracımız
Sitemizde yer alan bir aracımız var. Bu araç yardımıyla listede yer alan herhangi bir ismi daha karakterli bir hale de getirebilirsiniz. Bu sayede seçeceğiniz isim daha göz alıcı bir hale gelir ve insanların ilgisini çeker. Diğer bir yandan da siz özgünlüğünüzü arttırmış ve daha orijinal bir seviyeye ulaşmış olursunuz. Aşağıdaki buton ile ulaşabilirsiniz.
Şekilli Nick Yazma
İngilizce Kız Nickleri
KillerBeuty: Öldürücü Güzellik
Father'sQueen: Babasının Kraliçesi
RoseThorn: Gül Dikeni
NewBlack: Yeni Siyah
Bookworm: Kitap Kurdu
GirlyThings: Kızsal Şeyler
MonsterGirl: Canavar Kız
BattleLover: Savaş Sevici
GoGirlGo: Yürü Kızım Yürü
GirlPower: Kadın Gücü
WomanPatriot: Kadın Vatansever
PinkDeath: Pembe Ölüm
RedKiss: Kırmızı Öpücük
BeutyButcher: Güzel Kasap
ChanceBringer: Şans Getiren
RedSoldier: Kırmızı Asker
DarkAngel: Karanlık Melek
Moonlight: Ay Işığı
DangerGirl: Tehlikeli Kız
YourDreamGirl: Haylindeki Hatun
Latince Kız Oyun Nickleri
ExitaleFemina: Ölümcül Kadın
Reginae: Kraliçe
FortisPuella: Güçlü Kız
RubrumMortem: Kırmızı Ölüm
PuellaGladiis: Kılıçlı Kız
ImmortalisMulier: Ölümsüz Kadın
RubrumFlores: Kırmızı Çiçekler
BonisFemina: Vatansever Kadın
DucensMulier: Lider Kadın
CaedesAdductio: Katliam Getiren
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