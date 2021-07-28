KADES uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi
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KADES uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadının telefonuna indirdiğini ve uygulamanın şiddeti önlemede etkili olduğunu belirtti.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadının telefonuna indirdiğini ve uygulamanın şiddeti önlemede etkili olduğunu belirtti.

Çalık, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada acı bir gerçek olduğunu, gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere bunun eğitim, makam, tanımadığını anlattı.

Kadınların özellikle ev içerisinde şiddete maruz kaldığını, kadınların gördüğü şiddetin yüzde 70'inin ev içerisinde olduğunu ifade eden Çalık, "Özellikle kadınlarımızın en korunaklı olduğu yerde ailenin ve evin içinde şiddet görmesi hepimizin yüreğini dağlıyor." dedi.

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunu TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla kurduklarını, komisyona ilgili ve yetkili tüm kurumları davet ederek dinlediklerini belirten Çalık, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti önleme için AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana yasal düzenlemeler yaptığını hatırlattı.

Çalık, "2004 yılında Anayasanın 10. maddesinde yapmış olduğumuz değişiklikle 'kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ve devlet bunu sağlamakla mükelleftir' ifadesini anayasamıza ekledik. Yine 2010 yılında yaptığımız değişiklikle 'kadın erkek fırsat eşitliği konusunda alınacak pozitif kararlar eşitlik ilkesine aykırı değildir'i anayasamıza derç ettik." diye konuştu.

2006 yılındaki Başbakanlık genelgesinin kadına yönelik şiddeti önlemenin bir devlet politikası haline getirilmesi açısından önemli bir metin olduğunu anlatan Çalık, "Başbakanlık genelgesi sonrasında eylem planlarımız hazırlandı. En son Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen ay 4. eylem planımız açıklandı ve kadına yönelik şiddeti önlemek için 4. eylem planımızı başlattık." dedi.

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının dışında farklı bakanları da dinlediklerini hatırlatan Çalık, "Mili Eğitim, İçişleri ile Adalet Bakanlarımızı, Diyanet İşlerini, YÖK'ü, medyayı ve sivil toplum örgütlerinin her birini ayrı ayrı dinledik. Yapılan çalışmaların neler olduğunun ve hangi bakanlık hangi işleri yapıyor, bunları dinledik. Uygulamalardan kaynaklı yasada, Anayasada, eylem planlarında var olmasına rağmen uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri tespit ettik. Anayasa, yasa ve genelgemiz elimizi çok güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

2,5 milyon kadın KADES'i indirdi

Komisyon olarak dinlemedikleri iki kesim bulunduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Mağdurlarımızı ve görsel medyada şiddeti dinleyen medya mensuplarımızı dinleyeceğiz. Saha ziyaretlerimiz olacak. Uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları görmek adına tatbikatlar yaparak nerede ne aksıyor görelim. Ekim ayında saha ziyaretlerimizi yaparak raporumuzu tamamlamış olacağız. Önleyici, koruyucu ve eğitici tedbirler olmak üzere her kurumda varsa gördüğümüz eksiklikleri raporumuza derç edeceğiz."

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadına yönelik şiddetin incelenmesi ve şube müdürlüklerinin kurulduğunu, kolluk kuvvetlerinin özel eğitimlere tabi tutulduğuna işaret eden Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması var. Yaklaşık 2,5 milyon kadın telefonlarına KADES uygulamasını indirmiş vaziyette ve ciddi manada da şiddete maruz kalan mağdurların, kadınlarımızın indirdikleri uygulamalarla şiddeti önlediklerini görüyoruz."

KADES uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi
KADES uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi
KADES uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi
KADES uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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