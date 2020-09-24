Kader Sevinç kimdir? Kader Sevinç kaç yaşında, nereli? Kader Sevinç hayatı ve biyografisi!

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CHP AB TEMSİLCİSİ KADER SEVİNÇ KİMDİR?

Kader Sevinç uluslararası siyasetçi, sosyal girişimci ve şairdir.

12 Eylül mağduru, uzun ve zorlu bir hukuk mücadelesi vermek zorunda kalmış bir ailenin çocuğu olan Kader Sevinç, ailesinin görevi ve içinden geçilen siyasi şartlar nedeniyle üniversiteye kadar Anadolu'nun çok sayıda farklı yerinde büyümüş ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Avrupa Parlamentosu'ndan aldığı iş teklifiyle Brüksel'e taşınmıştır.

Anadolu'da geçen zorlu bir eğitim hayatının son aşamasında, lise son sınıftayken 28 Şubat olmuş ve Sevinç, meslek lisesinde halihazırda okuyan öğrencilere karşı büyük bir haksızlık ve adaletsizliğe dönüşmesine tepki göstererek okulunda bir öğrenci hareketi başlatmıştır. 28 Şubat'ın o zorlu şartlarında öğrenci arkadaşlarını örgütleyerek bir yürüyüş düzenlemiş, bu olaylar sonucunda yoğun baskılara maruz kalmış, eğitim hayatı noktalanmakla tehdit edilmiş ve daha sonra kaldırılmış olsa da disiplin cezasına çarptırılmıştır. Gerek ailece 12 Eylül'de verdikleri mücadele, gerekse 28 Şubat sürecinde gencecik bir lise öğrencisi yaşamak zorunda bırakıldığı haksızlıklar Sevinç'in siyasi düşünce ve dava bilincinin oluşumunda önemli rol oynamıştır.

Brüksel'de Avrupalı sosyal demokrat partilerin şemsiye partisi PES'in yönetim kurulu üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmekle yetkili CHP Avrupa Birliği Temsilciliği'nin kurucu başkanıdır. Avrupa Birliği entegrasyon hedefini bir Cumhuriyet ülküsü olarak ele alan Sevinç, Türkiye'nin çağdaş bir demokrasi, iyi işleyen bir sosyal sistem, güçlü bir ekonomi ve bu özellikleri ile etkili bir uluslararası aktör olması misyonunu benimsemiş bu yönde 15 yıldır çalışmalarını sürdürmekte, ilerici, demokrat Türkiye'nin Brüksel'deki sesi olmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nda görev yaparken kendisine 2008 yılında teklif edilen CHP Avrupa Birliği Temsilciliği'ni kurma ve yönetme görevini üstlenerek, zor bir dönemde Türkiye'nin kurucu partisi ve anamuhalefetin uluslararası alandaki sözcüsü olmuştur. Akabinde seçildiği, Avrupa Birliği düzeyinde ikinci büyük siyasi parti olan PES'in yönetim kurulu üyesi olarak uluslararası politika alanındaki çalışmalarını çeşitlendirmiştir. Avrupa Birliği'nin pek çok başkentinde kongre delegesi ve uluslararası konuk olarak davetli olarak bulunmuş, üst düzey siyasi heyetler içinde yer alarak ve ikili temaslar gerçekleştirmiştir. Avrupa ilerici ailesi içinde pek çok eski ve şuan görevde bulunan bakan, başbakan, devlet başkanı ile birlikte beraber Avrupa ve ABD arasındaki ilişkileri kapsayan transatlantik ilişkiler heyetinde yer alarak, Washington DC ve New York'ta Beyaz Saray, Amerikan Kongresi, Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler, FED ve sivil örgütler nezdinde temaslarda bulunmuştur. Avrupa'nın geleceği üst düzey danışma kurulunda yer almış, ilericilerin Avrupa'nın geleceği pozisyon belgelerine fikirleri ile katkı sağlamıştır.

Sevinç 2012-2018 yılları arasında Washington'daki dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler okulu Johns Hopkins Üniversitesi/SAIS'in yiyaretçi ve yerleşik olmayan akademi üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2017 yılında New York Üniversitesi (NYU) mühendislik fakültesi tarafından kendisinin geliştirdiği demokrasi ve ileri teknoloji uygulamaları alanındaki sosyal girişiminde elde ettiği başarılar nedeniyle ziyaretçi akademi üyesi olarak davet edilen Kader Sevinç, dijital girişim projesini ilerletmek için bir süre çalışmalarını New York kentinde sürdürmüştür.

Dış politika, kültürel diplomasi, sanat, şiir alanlarındaki çalışmalarına 2013'ten başlayarak yenilikçilik, teknoloji, yapay zeka, büyük veri ve demokratik karar verme süreçlerinde değişim konularını da eklemiştir. Bu yönde yazı, konuşma ve raporlarına ek olarak 2014 yılından itibaren bir akıllı demokrasi ve akıllı vatandaşlık atölyeleri serisi başlatmıştır. Bu atölyelere dünyanın her yerinden yurttaşlar katılmış ve Sevinç'in siyasi kurumlardaki deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı önerleri tartışılmıştır. Toplumlarda ve teknolojide yaşanan değişimi yakalayamazlarsa yerleşik siyasi partilerin, demokratik kurumların gücünün zayıflayacağı ya da rollerinin değişeceği, 20. yüzyıl demokrasilerinin artık 21. yüzyıl toplumlarına yetersiz geleceği bir sürece 2013 yılından dikkati çeken Sevinç, bu yönde önerilerini de bu katılımcı atölyeler yoluyla toplumla paylaşmıştır. Aynı zamanda yüksek teknoloji temelli bir katılımcı demokratik karar verme aracı üzerine çalışmış ve konseptini hazırlamıştır. Daha sonra 2014'ten bu yana Demokrasi 4.0 (Democracy 4.0) adını alacak olan bu sosyal inovasyon girişimi, Brüksel'de yerleşik bir düşünce ve eylem kuruluşu olarak hayat bulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmaları sonucunda Sevinç, Demokrasi 4.0 sosyal inovasyon girişimi kurucusu ve dönüştürücü teknolojiler alanında bir fikir insanı olarak tanınarak uluslararası toplantılara konuşmacı olarak davet edilmiş. Türkiye'de ve Dublin, Milano, Strazburg, Berlin, New York, Brüksel gibi dünyanın pek çok yerinde konuşmalar yapmış ve mülakatlar vermiş ve sürdürmektedir. Avrupa Birliği tarafından fikri mülkiyet hakları kendisine tescil edilen Demokrasi 4.0'ı uluslararası alanda ilerletmeye devam eden Kader Sevinç bu alandaki çalışmalarını kurgusal bir kimlik olan Citizen K (Yurttaş K) adıyla yürütmektedir. Bu kurgusal kimlik ile 21. yüzyılda demokrasilerin evrilmesi gereken yer olarakkatılımcı demokrasiyi öne çıkarmakta, yüksek teknoloji temelli ve insan odaklı bir demokrasinin 21. yüzyıldaki yol, yöntem ve araçlarına işaret etmektedir. Demokrasinin zor zamanlarında onu yeniden inşaa etmenin yurttaş katılımcılığı ve sahipleniciliğine vurgu yapan Sevinç, bu alandaki tespit, fikir ve önerileriyle Avrupa Birliği'nin Devlet 2030 raporuna dahil edilmiş ve önerilerine yer verilmiştir.

Sevinç, Brüksel'de bir düşünce kulübü ve kültürel diplomasi platformu olan Türk Kahvesi Brifingleri ve eğitim girişimi Sınıf 1B'yi kurmuş ve yönetmiştir. Daha önce Akdeniz Üniversitesi AB Araştırmaları Merkezi'nde yarı zamanlı araştırmacı, özel sektörde uluslararası kalite yönetimi de dahil çeşitli alanlarda ve Avrupa Parlamentosu'nda siyasi danışman olarak görev yapan Kader Sevinç, dış politika alanındaki çalışmaları nedeniyle 2013 yılında Diplomatik Courier dergisi ve küresel lider kuruluşu YPFP tarafından dünyadaki en etkili genç dış politika liderleri arasında seçildi. Avrupa Parlamentosu'nun genç liderler programına davet edilen ilk Türk oldu. Çeşitli günlük gazete ve yayınlarda köşe yazarlığı yaptı, yorum yazıları yazdı, Radikal Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Dünya Gazetesi, Forum Diplomatik Gazetesi ve Yurt Gazetesi bunlardan bazılarıdır. Yine pek çok saygın uluslararası yayında yabancı dillerde çeşitli konularda makale ve analizleri yayımlanmıştır, mülakatları Euronews, BBC, DW, Euractiv, L'Echo, International Herald Tribune, New Europe ve daha pek çok uluslararası tanınmış basın organlarında yer almıştır. College of Europe (Bruges/ Natolin), Maryland Üniversitesi, Missouri Üniversitesi'nin de dahil olduğu uluslararası üniversitelerde, Türkiye'de Marmara, Akdeniz, Edirne, Ege, Yaşar, İstanbul Aydın üniversitelerinin de dahil olduğu pek çok üniversitede, EPC (European Policy Center),GMF (German Marshall Fund), FEPS gibi önde gelen uluslararası düşünce kuruluşlarında konferanslar vermiş, panellerde konuşmalar yapmıştır.

Akdeniz Üniversitesi'nde yarı zamanlı araştırmacıyken hazırladığı Türkiye-AB ilişkileri ve üyelik sürecinin insan kaynaklarına etkisi üzerine çalışması Avrupa Komisyonu tarafından ödüle layık görüldü. Aynı dönemde yazdığı, AB'nin tarihteki ilk modeli sayılan ve Anadolu topraklarında kurulmuş Likya Birliği üzerine "Avrupa Birliği'nin Anadolu'daki Kökleri" başlıklı makalesi ses getirmiş ve uluslararası ilişkiler kitaplarına girmiştir. Bu çalışmaları ve aldığı ödüller sonucunda, Avrupa Parlamentosu'nda siyasi danışman olarak görev yapmak ve o sırada AB ile müzakerelerin açılmasına doğru giden süreçte katkısını sunmak üzere gelen teklifi kabul ederek Avrupa Parlamentosu'nda çalışmaya başlamıştır.

Akdeniz Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun oldu ve Jean Monnet Avrupa Entegrasyonu programını "özel öğrenci" olarak davet edilerek tamamladı. Avrupa Parlamentosu'nda çalışırken CERIS/Paris XI Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve siyaset yüksek lisansını "yüksek onur derecesi" ile tamamlayarak mezun oldu. İngilizce tezini uluslararası müzakerecilik üzerine yazmıştır. Daha sonra tezi temelinde hazırladığı ve hakemli bir dergide yayımlanan "AB-Türkiye ilişkileri: Avrupa Birliği ile nasıl müzakere edilir?" ingilizce makalesi 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası adlı çok yazarlı kitapta yayımlanmıştır. Ayrıca 2007 yılında Harvard Üniversitesi'nde yaz sömestirini kapsayan "Business Communication" (İş İletişimi) programına kabul edilerek tamamlamıştır.

Öteden beri sürdürdüğü sanat ve şiir çalışmalarını Brüksel'de uluslararası alana taşıyan Kader Sevinç, Brüksel'de yayımlanan "Dizelerle Avrupa Anayasası" siyasi şiir kitabına şiiri ile katkı sağladı. 2014 yılında "%100 Brüksel" tiyatro gösterisinde rol aldı, "Kırık Ülke" şiir kitabının yanı sıra "Nehirler boyu yalnızlık" adlı Türkçe ve İngilizce şiir albümü yayımlandı. Çok sayıda uluslararası sanat etkinliğinde şiirleriyle yer alırken bir dönem de Şiirden dergisinin yazı kurulu üyeliğini üstlendi. Brüksel üzerine yazdığı bir şiiri Belçika Kraliyet Sanat Akademisi'ne bağlı Brüksel Güzel Sanatlar Merkezi BOZAR'da sesli ve görsel olarak sergilenmiştir. Uluslararası Brüksel şehir şairlerinden oluşan "Brüksel Şiir Kollektifi – Brussels Poetry Collective"in üyesidir. İstanbul Uluslararası Şiir Festivali'ne 2016 yılında konuk şair olarak davet edilmiş ve şiirlerini İstanbul'daki şiirseverler ile paylaşmıştır. Aynı zamanda uluslararası Europalia Festivali'nde davetli şair olarak yer alarak Türkçe ve İngilizce şiirlerini uluslararası kitlelerle paylaşmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve her yıl bir ülkenin kültür sanat ve edebiyatının uluslararası tanıtımına adanan bu uluslararası festival kapsamında, Türkiye'nin uluslararası alandaki tanınan yüzlerinden biri olarak foto-portresi, özgeçmişi ile beraber MuntPunt sanat ve kültür merkezinde sergilenmiştir. Sevinç aynı zamanda görsel sanatlara ilgi duymaktadır, bu çalışmalarından "21. yüzyılda bir demokratın kalbi" adlı eseri 2019 yılında Avrupa Komisyonu'nu binasında, "Yurttaş Katılımı" festivalinde, Demokrasi 4.0 projesi ile beraber sergilenmiştir. Kader Sevinç'in 2016 yılında yaptığı bu eser, aynı yıl demokrasilerin yaşadığı pek çok olaya ve bunun demokrat yurttaşlar üzerinde yarattığı tahribata dikkati çekmektedir. 2016 yılında sırrı hala çözülmekte olan bir demokrasi hacklemesi ile Brexit referandumu ile olmuş ve Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almış, ABD'de benzer şekilde Donald Trump, Amerikan seçimlerini kazanarak başkan olmuş ve Türkiye'de askeri darbe girişimi olarak olağanüstü hal ve anti demokratik süreci tetikleyen ve hızlandıran pek çok gelişmeyi tetiklemiştir.

Sivil toplum çalışmalarına da öteden beri önem veren Kader Sevinç, Kagider (Kadın Girişimciler Derneği), KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) ve Forum İstanbul'a danışma kurulu üyesi olarak katkıda bulundu ve Business Turk (Türk İş Dünyası Derneği-Brüksel) başkan yardımcılığı görevi yaptı, TEMA-Avrupa yönetim kurulu üyesiliğinde bulunarak kuruluşuna katkı sağladı. Sevinç, Brüksel ve Washington DC'de yerleşik Genç Dış Politika Liderleri derneğinin üyesidir.

Sevinç ayrıca Fransa'da Uluslararası Prevert Enstitüsü'nde kısa dönem Fransızca ve İngiltere'de Oxford House College'ta ileri düzey profesyonel İngilizce eğitimleri aldı.

Anadolu'dan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan yaşama ve çalışma deneyimleri boyu çeşitli sürelerle Londra, Boston/ Cambridge, Washington DC, New York, Antibes, Brüksel kentlerinde yaşamıştır.