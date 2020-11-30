Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında yeni kısıtlamalar gündeme gelecek mi? Hangi konular masada tartışılacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele de alınan kısıtlama kararlarına rağmen vaka sayındaki artış yeni tedbirlerin geleceğiniöngörüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında yeni yasakların gelip gelmeyeceği, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulunıp uygulanmayacağı ve bir çok kısıtlama masada olacak. Peki yeni kısıtlama kararları alınacak mı? Bu kararlar ne olacak? İşte detayalr haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El'in Kabine toplantısıyla ilgili aktardıkları şöyle: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yasak-kısıtlama döneminde uygulamaya ilişkin Kabine'ye bilgi verecek. Değerlendirilecek olan konu başlıkları şu şekilde olacaktır;

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin 1. gündemi olacak. Bu konuda hafta içi de uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine'de görüşülecek. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde masada bulunuyor.

65 YAŞ VE ÜSTÜ 20 YAŞ VE ALTI İÇİN YENİ ÖNERİLER

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların durumu da değerlendirme kapsamına alınacak. Bu yaş grubundaki vatandaşlarımız ise haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Bu sürenin fazla olduğunu savunanlar var. Her gün çıkmaması gerektiğine Bilim Kurulu'nun bazı örnekleri ve tavsiyeleri var.

PAZAR YERLERİ

Pazar yerleri koronavirüsün bulaşın yaşandığı en yoğun yerlerden biri. Buralara HES koduyla girilip girilmemesi konu başlığı Kabine'nin gündeminde olacak. Koronavirüs kapan veya temaslı olan veya evinde izole halde olması gerekenlere bazı yerlerde pilot olarak elektronik bileklik uygulaması başlatılmıştı.Bunun tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması yönünde Kabine Toplantısı'nda değerlendirmeler yapılacak.

BİRÇOK ALANDA YENİ TEDBİRLER ALINACAK

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

YENİ TEDBİRLER ALINMIŞTI!

Yeni vaka ve can kayıplarının her geçen gün artması nedeniyle 16 Kasım'da gerçekleştirilen son kabine toplantısında bir dizi önlem açıklanmıştı.Cumartesi akşam 20.00'den, pazar sabah 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 5'e kadar sokak kısıtlaması kararı alındı.Restoran ve kafelerin ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket ya da gel al şeklinde servis vermek üzere açık kalmasına karar verildi. Eğitimde ise 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime geçildi.