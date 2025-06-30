Kabine toplantısı bitti mi, 30 Haziran Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?

Kabine toplantısı bitti mi, 30 Haziran Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Toplantıda orman yangınları ile mücadele adımları ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, 30 Haziran Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, 30 Haziran Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda orman yangınları ile mücadele adımları ele alınacak.

Gündemin öncelikli maddelerinden biri, 26-28 Haziran tarihlerinde çıkan 150'den fazla orman yangını. Yangınlara onlarca uçak ve helikopterle havadan, yoğun bir şekilde de karadan müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken, çıkış nedenleri üzerine yürütülen soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınabilecek ilave önlemler detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

ANAYASA HAZIRLIK KOMİSYONU

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak.

Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine'de terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşananlar görüşülecek.

Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin görüşlerini dile getirecek.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı henüz bitmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.