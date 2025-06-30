Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, 30 Haziran Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda orman yangınları ile mücadele adımları ele alınacak.

Gündemin öncelikli maddelerinden biri, 26-28 Haziran tarihlerinde çıkan 150'den fazla orman yangını. Yangınlara onlarca uçak ve helikopterle havadan, yoğun bir şekilde de karadan müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken, çıkış nedenleri üzerine yürütülen soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınabilecek ilave önlemler detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

ANAYASA HAZIRLIK KOMİSYONU

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak.

Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine'de terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşananlar görüşülecek.

Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin görüşlerini dile getirecek.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı henüz bitmedi.