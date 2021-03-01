Kabine Toplantısı bitti mi? 1 Mart Kabine Toplantısı kararları nedir? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı kararları milyonlarca vatandaş tarafından sonucu bekleniyor. Kabine Toplantısı sonuçları ile netlik kazanacak olan pek çok husus, işletme sahipleri ve kısıtlamadan etkilenen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı bitti mi? 1 Mart Kabine Toplantısı kararları nedir? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak?

Kabine ne zaman toplanacak sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantının sonuçlarına kilitlendi. Halı sahalar, restoranlar, kafeler, mekanlar, okullar ve pek çok işletmeyi yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı açıklamaları, toplantının sona ermesiyle birlikte onlarca televizyon kanalından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve ne zaman sona erecek? 1 Mart Kabine Toplantısı kararları nedir? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BEKLENİYOR

Kabine Toplantısı kararları ile önemli hususlara vurgu yapılacak. 1 Mart tarihinde açılması planlanırken vaka sayıları nedeniyle bir gün daha ertelenen okullar için de karar alınacak olan Kabine Toplantısı, özellikle işletmeler için kritik bir öneme sahip olacak. İşletme sahipleri, alınacak olan karara göre sürece yön verecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Restoranlar, kafeler ve diğer işletmeleri yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantı saati ise 15.00 olacak. Toplantı sonuçlarının 18.00 itibariyle yapılacak olan basın toplantısı ile açıklanması bekleniyor.

Yerinde karar yöntemiyle hangi illerde hangi tür normalleşme adımlarının atılacağı kabine toplantısında netleşmiş olacak.

Milyonlarca kişinin beklediği bir konu restoranlar kafeler ne zaman açılacak, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşeyecek mi? Tüm bu soruların cevabı bilim kurulunun vermiş olduğu normalleşme kriterlerine göre yapılacak.

Yerinde karar mekanizması işleyecek. Hangi vaka sayısına sahip illerde hangi adımların atılacağı kabine toplantısı sonucunda netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve kafelerle ilgili olarak neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz, bunu kabine toplantısında ele alacağız demişti.

Bilim kurulunun aldığı kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılacak. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 35'in altına gelen orta ve düşük olan 30 kentte normalleşme adımlarının atılması kabine toplantısı sonrası bekleniyor.

MART AYI: NORMALLEŞME TAKVİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

MART AYINDA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

KAFE VE RESTORANTLAR AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek…