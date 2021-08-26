Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
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Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
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Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın yakınında meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Bu patlamadan önce Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; intihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

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Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınında patlama: En az 13 ölü
Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınında patlama: En az 13 ölü
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamaya ilişkin MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
Haber Yorumları (1)
RAMAZOTTİ XXX: Deaş demek abd demek...saldırıda hiç abd askeri veya vatandaşı ölmüyor kime tiyatro yapıyonuz
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500
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