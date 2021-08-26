Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın yakınında meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Bu patlamadan önce Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.