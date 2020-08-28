Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, yükseklik kampı için Erzurum'da
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Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, yükseklik kampı için Erzurum'da

Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, yükseklik kampı için Erzurum'daTurgay İPEK / ERZURUM, (DHA) - TÜRKİYE Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarına Erzurum'da yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor.

28.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:32

Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, yükseklik kampı için Erzurum'da

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA) - TÜRKİYE Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarına Erzurum'da yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor. Ay-yıldızlıların Kosova Milli Takımı ile yaptığı çalışmalar yüksek tempoda geçiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarına hazırlanan Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de 25 Ağustos'ta başlayan kamp 15 Eylül'de sona erecek. Ay-yıldızlı sporcular, Kosova Milli Takımı ile birlikte kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla kondisyon depoluyor. Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin alındığı kampta, 13 judocumuz başantrenör Ercan Çakıroğlu yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.

'Çalışmalar hakkında bilgi veren başantrenör Ercan Çakıroğlu, olimpik kadronun koronavirüs salgını sürecinde geçtiği testlerden sonra ikinci yükseklik kampını gerçekleştirdiğini söyledi. Çakıroğlu, "Önümüzdeki müsabakalar için ikinci etap kampımızı Erzurum'da topladık. İlk etabı İstanbul'da geçirdik. Yükseklik antrenmanlarımız için hava şartlarının güzel olmasından dolayı Erzurum'da bulunuyoruz. 25 Ağustos'ta başlayan kampımız 15 Eylül'de sona erecek. Üçüncü etap kampımız için Antalya'ya geçeceğiz. Sonrasında ekim ve kasımda yapılacak olan şampiyonalar ve olimpiyat puanı için sporcularımızı müsabakalara hazırlayacağız" diye konuştu.

HEDEF OLİMPİYATTA MADALYA

Kosova Milli Takımı ile birlikte hazırlık yaptıklarını anlatan Ercan Çakıroğlu, "Kosova ile 10 yıldır ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kosova Milli Takımı'nda dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan sporcular var. Onların bizimle çalışması sporcularımız için önemli. Olimpiyatlar için Gülkader Şentürk ile İrem Korkmaz kota içerisinde. Pandemi dolayısıyla olimpiyatlar ertelendi. 2021'in Temmuz ayı sonunda başlayacak olan olimpiyatlara bu iki sporcumuzu en iyi şekilde hazırlamak ve orada gittiğimiz zaman da madalya almak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için canla başla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda başka bir sporcumuz için puan müsabakaları devam etmekte. İnşallah o da puanlar toplayarak üçüncü sporcu olarak olimpiyatlara gitmeye hak kazanır. Kendi yaş gruplarından 17 yaş altı, 20 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcularımız var. Genç bir ekibiz. Paris 2024 Olimpiyatları için çok ümit vadeden sporcularımızla birlikteyiz. Yeni bir oluşum yaptık, inşallah zaman içinde hedeflerimize ulaşırız" dedi.

'7 MÜSABAKA SONUCUNDA OLİMPİYATLAR İÇİN VİZEMİZİ ALACAĞIZ'

48 kiloda ülkemizi temsil eden Gülkader Şentürk ise olimpiyat kotası içinde olduğunu belirterek, "Pandemiden önce çok yoğun bir tempoda maçlarımıza hazırlanıyorduk. Pandemi süreci herkes gibi bizi de sekteye uğrattı. Psikolojik olarak çöküntüye uğramıştık. Hepimiz 2020 olimpiyatlarını hedefliyorduk. Normalleşme ile birlikte antrenmanlarımıza başlamış durumdayız. Geçen ay ilk hazırlık dönemini geçirdik, şu an ikinci etaptan devam ediyoruz. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Hedefimiz 2021 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah orada altın madalya alabilmek için maçlarımıza hazırlanıyoruz. Olimpiyatlar için kota içerisindeyim. Önümüzde 7 tane müsabaka var. Bu 7 müsabakanın hepimiz için olumlu geçeceğini düşünüyorum. 7 müsabaka sonucunda da olimpiyatlar için vizemizi inşallah alacağız" ifadelerini kullandı.

'KALDIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

52 kiloda Türkiye'yi temsil eden İrem Korkmaz da şunları söyledi:

"Şu an kotadayım, 2020 olimpiyatlarında madalya almayı hedefliyorduk. Virüs nedeniyle 2021'e ertelendi. Kalan eksiklerimizi, hatalarımızı gidermek için kamplardayız. Biz çok yoğun bir tempodaydık. Olimpik takımda olduğumuz için sürekli maçlar ve kamplar oluyordu. Bırakın evi, Türkiye'de bile zor bulunuyorduk. Pandemi sürecinde evimizde elimizden geldiğince antrenmanlarımıza devam etmeye çalıştık. Kendi vücut ağırlığımla koşular yaptım, bağışıklık sistemimizi ve performansımızı aynı seviyede tutabilmek için elimizden geldiğince çalıştık. Neler yapabiliriz diye hocalarımızla iletişime geçtik. Vücudumuzu toparlama kamplarındayız. Bundan önce İstanbul'da bir kamp olmuştu. Şimdi buradayız, inşallah bu süreç biter kaldığımız yerden devam ederiz."

Judo Kadın Olimpik Milli Takımı, yükseklik kampı için Erzurum'da

Kaynak: DHA

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