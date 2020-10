Jet Li filmleri? Jet Li kimdir? Jet Li nereli?

Uzakdoğu filmlerinin ve Uzakdoğu konulu yapımların aranılan ismi usta aktör ve başarılı savunma sanatçısı Jet Li kimdir? Jet Li filmleri? Jet Li nereli?

Rol aldığı her proje ve her yapım olay olan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Jet Li 80'li yılların başındanberi aksiyon filmlerinin aranan yüzü ve başarılı oyuncusu. Peki, Jet Li kimdir? Jet Li filmleri? Jet Li nereli?

JET LI KİMDİR?

Jet Li gerçek ismi Li Lian-jie; d. 26 Nisan 1963 Pekin, dövüş sanatları oyuncusu, aktördür. Wushu şampiyonu ve uluslararası film yıldızı. Tsui Hark'ın yönettiği Once Upon a Time in China (1991) filminde gerçek hayat halk kahramanı ve en büyük Kung Fu ustası Wong Fei Hung rolü ile ünlendi.

JET LI HAYATI

İki yaşındayken babası öldü. Li'ye göre, bir kez, bir çocuk olarak, Çin Ulusal Wushu Takımı ile ABD'de Başkan Richard Nixon ile görüşme gerçekleştirmek için gittiğinde, Nixon tarafından kişisel koruması olması istendi. Li "Ben herhangi bir birey korumak istemiyorum. Büyüyünce, bir milyar Çinli vatandaşı savunmak istiyorum!" diye yanıtlamıştır.

Li, wushu, özellikle Changquan (Kuzey Longfist Stil) ve Fanziquan (yumruk Tumbling) çeşitli stilleri ustasıdır. Ayrıca Baguazhang (Sekiz trigram palmiye), Taijiquan (Yüksek nihai yumruk), Xingyiquan (Şekil niyet yumruk), Zuiquan (Sarhoş yumruk), Yingzhaoquan (Kartal pençe yumruk) ve Tanglangquan (peygamber devesi yumruğu) dahil olmak üzere diğer sanatların eğitimini almıştır. Eğitimi sadece Kuzey Shaolin Stillerine odaklıydı.

Bir tanıtım şirketi, gerçek adının telaffuzunun çok zor olduğunu düşündüğü için 1982'de ekran adını satın almıştır.

JET LI ÖZEL HAYATI

Jet Li, Tibet Budizminin bir uygulayıcısıdır. 1987 yılında, ilk evliliğini yaptı fakat 1990 yılında boşandı. 1999 yılından beri Nina Li Chi (doğum adı Li Zhi), adlı Şanghay doğumlu oyuncu ile evlidir. Jane (2000 doğumlu) ve Jada (2002 doğumlu) isimli iki kızı vardır.

Jet Li, 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi sırasında Maldivler'deydi. Felaket sırasında öldüğü bildirilse de, sadece ayağından sakatlanmıştır.

2009 yılında, daha önce ABD vatandaşlığı olan Li, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığından feragat etti. Singapurlu yetkililer başlangıçta herhangi bir onay vermemesine rağmen Singapur vatandaşlığı almış olduğu düşünülüyordu. 28 Temmuz 2009 tarihinde, One Vakfı (Jet Li Hayır fonu) başkanı Jet Li'nin gerçekten Singapur vatandaşı olduğunu açıkladı. Li'nin iki kızının eğitim sistemi için Singapuru seçtiği söylenmiştir.

Li, 2009 yılında, "Wuji" adlı kendi fitness programını başlattı. Program, dövüş sanatları, Yoga ve Pilates unsurlarından oluşmakla birlikte; Adidas bunun için "JL" baş harflerini taşıyan özel bir giyim mağazası zinciri başlatmıştır.

Li, 2013'te Hipertiroidi geçirdiğini ve bu sorunla son üç yıldır bu sorunla uğraştığını açıkladı. Kalp atış hızı istirahatte 140'ı bulabildiğinden, Li kalp atış hızını kontrol etmek için ilaç kullanıyor ve herhangi bir egzersiz yapmaması tavsiye edildi. 2016 yılında, hastalığından kurtulduğunu ve daha az film teklifi kabul etmesinin, sağlık koşulları nedeniyle değil, hayır işlerinden dolayı olduğunu belirtti.

Jet Li, boş zamanlarında kitap okumak ve Meditasyon, bisiklete binmek, Badminton, Masa tenisi ve Voleybol oynamayı seviyor. Nadiren Tibet boncuğu toplamaktadır. Boş zamanlarında hiç sıkılmadığını söylemektedir.

Bir Budist olarak Li, günlük yaşamdaki güçlüklerin dini felsefelerin de yardımıyla üstesinden gelinebileceğine inanmaktadır.Şöhretin kontrol edebileceği bir şey olmadığını düşünüyor; bu nedenle, bunu umursamıyor.

Jet Li şöyle demiştir: Asla kendime dünyadaki en iyi dövüşçü olduğumu söylemedim. Biri dövüş sanatlarını yalnızca sokakta kavga etmeyi, zorbalık ve başkalarını korkutmak için kullanmayı öğrenirse - o zaman bence bu gerçek bir dövüş sanatçısı olarak kabul edilemez.

Li'ye göre, dünyaya anlatmak istediği her şey filmlerinin üçünde bulunabilir: Kahraman filmindeki mesajı, bir insanın çektiği acının bir ulusun çektiği acı kadar önemli olamayacağı; Unleashed filminde, şiddetin asla bir çözüm olmadığını gösteriyor; ve Fearless filminde de, bir insanın en büyük düşmanın kendisinin olduğunu söyler. Li, en büyük silahın bir gülümseme ve en büyük gücün sevgi olduğunu düşünüyor.

Wushu hakkında, dövüş sanatlarının özünün güç ya da hız değil içsel bir uyum olduğuna inandığını ve bugünkü Wushu şampiyonasının bir dövüş sanatçısı olmanın özünden çok daha fazla önem verdiğini üzücü bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Wushu'nun şimdi bireysellikten yoksun olduğuna ve rakiplerin makineler gibi hareket ettiğine inanıyor, oysa görüşlerine göre Wushu en hızlı sporcunun kazandığı bir yarış olarak değerlendirilmemelidir. Wushu'yu, sanatçıların kendine özgü bir tarza sahip olduğu bir sanat biçimi olarak görmek istiyor. Li, dövüş sanatçılarına sınırlamalar getiren yeni rekabet kurallarını da suçlamaktadır.

Li, Wushu'nun öncelikle kendini savunma için olmadığına ve kahramanı oynamaya çalışmak yerine insanların çatışmaların yerine barışçıl çözümleri düşünmesi ve gerektiğinde polisi çağırmaları gerektiğine inanıyor.

Ayrıca, dövüş sanatları yeteneklerini hiçbir zaman gerçek bir kavgada kullanmak zorunda kalmadığını ve bunu da istemediğini belirtti.

JET LI FİLMLERİ



KIR ZİNCİRLERİNİ

Danny, Bart Amca dediği güçlü bir haydut için adeta insana saldırmak üzere eğitilmiş bir köpek gibi yaşamaktadır. Danny, çocukluğundan itibaren öldürmek için savaşmaktan başka bir şey bilmemektedir. Bart onu bu şekilde yetiştirmiştir.Yasa dışı dövüşlerden başka hiçbir şey içinde yer almayan Danny'nin kafası da 10 yaşında bir çocuk gibi işlemektedir. Ancak bir gün Bart ile beraberken geçirdikleri kaza sonucu Bart, komaya girer ve Danny ortada kalır. Bir süre sonra iyi bir aile onu yanına alır. Gözleri görmeyen piyano akortçusu Sam ve onun genç üvey kızı Victoria, Danny'e aşkı, sevgiyi, bağışlamayı ve daha bir çok insanca duyguyu öğretir.

KORKUSUZ

Bazen şahit olduğumuz yenilgiler, kendi kanımızdan insanlara aitse, bunun rövanşını biz üstleniriz. Huo Yuanja'nın, babası tanınmış bir dövüşçüdür. Bir gün, bu usta, kendi oğlunun gözleri önünde yenilgiye uğrar. Huo bu sahneye şahit olurken derin bir utanç ve hırsla dolar. Bir gün kendisi de çok iyi bir dövüşçü olmaya ant içer. Her ne kadar vakti geldiğinde hedefine ulaşsa da hesapta olmayan bir trajedi tüm hayatını değiştirir. Buna rağmen o mücadelesinden vazgeçmemekte kararlıdır. Film, Çin Savaş Sanatları Ustası olan Huo Yuanja'nın hayatına merceğini taşımış olan son derece başarılı bir yapım.

YASAK KRALLIK

Yasak Krallık, doğu mitolojisiyle batı hikaye anlatımını, dövüş sanatı filmleriyle Yüzüklerin Kralı tarzı modern fantastik sinema stilini bir araya getiriyor. Olabilecek en geniş seyirci kitlesini çekmek için elinden geleni ardına koymadığı ve yaratıcı bir ekibin elinden çıkma bir sinema yapımından çok, her adımı dikkatle pazarlanmış bir fabrika ürününü hatırlattığı kesin. Fakat aynı zamanda bir kaç bariz kusura sahip olsa da hem dövüş sanatları seyircisini, hem de fantastik film hayranlarını eğlendirecek bir ürün Yasak Krallık.İtiraf etmeliyim ki, Yasak Krallık'ın ilk on dakikası daha eğlenceli, daha yaşam dolu bir erken gençlik filmini (12-14 yaş arası gençlere hitap edecek türden) vaad ediyor. Kung-Fu filmleri hayranı Boston'lu Jason (Michael Angarano), kabadayıların zoruyla favori Kung-Fu dükkanını soymaya koyulur. Her adımı yanlış giden soygunun sonucunda Jason, tam kabadayılar tara...

CEHENNEM SİLAHI

Çavuş Martin Riggs (Mel Gibson) ve Roger Murtaugh (Danny Glover), artık yaptıkları iş için çok yaşlı olduklarını düşünmektedirler. Murtaugh artık emekliliğini planlamaktadır. Fakat başlarını bu kez de Çin mafyasıyla belaya sokarlar.

Acımasız liderleriyle (Jet Li) Çin mafyası, çinli bir sanatçıya sahte para yaptırıp, bu parayla mafyanın 4 liderini rüşvetle hapisten kaçırmayı planlamaktadır. Murtaugh'ın kızı Rianne'in kocası Lee Butters (Chris Rock), genç ve heyecanlı bir polis olarak ikiliye yardım eder. Bu arada Lorna (Rene Russo) hamiledir ve Riggs ile evlenmek istemektedir. Serinin daha önceki filmlerinden hatırladığımız Leo Getz (Joe Pesci) ise özel dedektif olarak bu macerada da kahramanlarımıza ayak bağı olmaktadır.