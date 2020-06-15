Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı
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Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı

TMMOB Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, Bingöl depreminin Gölbaşı-Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den uyarı
15.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:20

TMMOB Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, Bingöl depreminin Gölbaşı-Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay hattına etkisiyle ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, yeni deprem önlemlerinin alınması gerektiğine işaret etti.

Son yaşanan depremin Gölbaşı-Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliği oluşmasının korkusunun yaşandığını dile getiren Özdemir, eski yapıların kontrol edilerek fay hattı üzerindeki eski yapıların boşaltılmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Özdemir, "2020 yılının başından buyana ülkemizde görülen sismik hareketlilik dikkate alındığında, 1939-1945yılları arasında olduğu gibi ülkemizin bir deprem fırtınasına yakalanabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde "sismik boşluk" olarak değerlendirilen alanlar başta olmak üzere büyük depremlerin meydana gelmesine neden olabilecek alanların belirlenmesi ve fay hatları ile fayzonları üzerinde yer alan yerleşim birimlerinden başlamak üzere gerekli kentsel yenileme/dönüşüm çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

DAFZ'nun Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan (sismik boşluklardan) oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılmıştır.

DAFZ, Erkenek Günet-Batı'sında belirginliğini yitirir ve Gölbaşı doğusunda, Perveri yakınlarında tekrar belirgin hale gelir. Daha sonra Güney-Batı'ya doğru Gölbaşı içinden geçer ve Türkoğlu'na kadar devam eder. Fay, Perveri-Sakarya arasında doğrusal; Sakarya- Elmalar arasında kuzeye doğru hafif iç bükey ve Türkoğlu'na uzanan kesimde ise güneye iç bükeydir. Bu bölümün batısında, ana fayın 7-10 km güneyinde, Narlı- Pazarcık-Haydarlı arasında DAF'a paralel ve birbirini tamamlayan ikinci bir fay sistemi yer alır. DAF, Gölbaşı-Türkoğlu arasında morfolojik olarak çok belirgindir. Gölbaşı yakınlarında fayın eğim atım bileşeninin olduğunu belirtmektedir. DAF'ın Gölbaşı civarında toplam atımının 20 km olduğunu söylenilmektedir.

Adıyaman'ın 1. ve 2. Deprem bölgeleri içerisinde kaldığı görülmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu, Adıyaman'ın yaklaşık 60 km kuzeyinden KD-GB doğrultulu olarak geçmekte olup Adıyaman ve çevresi için önemli ölçüde deprem risk potansiyeli taşımaktadır. Adıyaman ve çevre illerden geçen fay zonları

Palu (Elazığ) - Sincik (Adıyaman) arası, Çelikhan (Adıyaman) - Erkenek (Malatya) arası, Gölbaşı (Adıyaman) - Türkoğlu (Kahramanmaraş) arası geçen fay zonlarıdır" dedi.

Özdemir, 2014 yılında yapılan risk analizi paylaşarak, "Adıyaman Üniversitesiyle birlikte yapılan 'Adıyaman İlinin Depremsel Risk Analizi' aletsel büyüklüğü 3 şiddetinde ve üzeri, 4 şiddetinde ve üzeri, 5 ve üzeri depremler için ayrı ayrı yapılmış ve şu sonuçlar elde dilmiştir. Aletsel büyüklüğü 3'den büyük bir depremin olma ihtimali yüzde 98'den fazladır. Yine 200 gün içerisinde aletsel büyüklüğü 4'den büyük bir depremin olma ihtimali yüzde 73'den fazla iken 4 bin 500 gün (12,5 yıl) içerisinde aletsel büyüklüğü 5'den büyük bir depremin olma ihtimali ise yüzde 90'dan fazladır. Yani 2014 yılında yapılan risk analiziyle bugün 2020 yıllında aynı orandaki artçı deprem şiddetlerini yaşamaktayız. Adıyaman tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem tehlikesi yüksek bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle yapmış olduğumuz binalarımızın depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, meydana gelebilecek olası bir depremde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi noktasında oldukça büyük önem taşımaktadır. Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır. Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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