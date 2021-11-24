24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Atatürk Caddesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın konuşması MALATYA - Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

DENİZLİ (AA) - Atatürk Caddesinde düzenlenen tören

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın konuşması MALATYA - Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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