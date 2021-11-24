24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Atatürk Caddesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın konuşması MALATYA - Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
DENİZLİ (AA) - Atatürk Caddesinde düzenlenen tören
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın konuşması MALATYA - Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.