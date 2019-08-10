10.08.2019 21:36

İzmir Vali Yardımcısı ve Emniyet Müdürü, sürücülere uyarılarda bulundu

İZMİR'de Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Karaçam kapama noktasında önce yolcuların bayramını kutladı, ardından da trafik kurallarına uymalarını istedi. Emniyet kemeri takmanın önemine de dikkat çekildi.

Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Karaçam kapama noktasında sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları için bilgilendirme broşürleri verilirken, çocuklara da tarfik polislerinin kullandığı düdük hediye edildi. İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, amaçlarının kazaları engellemek olduğunu, bu nedenle trafik denetlemesi yapıp vatandaşları uyardıklarını söyledi. Memük, "İçişleri Bakanlığımızın 'Emniyet kemeri ses getirsin' sloganı ile vatandaşlarımızı bilgilendirip hayırlı yolculuklar diliyoruz. Amacımız kazaları azaltmak, engellemek, mümkün olduğu kadar asgari düzeye indirmek" dedi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında çok yoğun tedbirler alındığını on binlerce jandarma ve polisin vatandaşların trafikte güvenle yolculuk yapabilmesi için çalıştığını söyledi.

'TRAFİK KONTROLLERİ YOĞUN ŞEKİLDE YAPILIYOR'

Aşkın, "Bugün de burada jandarma ve polis birlikte trafikte güvenlik için tedbir alıyoruz. Şu ana kadar hem ülkemiz genelinde hem de kentimizde önemli bir trafik kazası meydana gelmedi. 'Yollarda birlikteyiz' projesi, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi ve 'Emniyet kemeri ses getirsin' olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü üç proje devam ediyor. Bugüne kadar hem emniyet teşkilatı hem de jandarmamız üstün bir görev anlayışıyla yollarda. Bu da sonuç verdi. İnşallah bayramın sonuna kadar hem güzel İzmir'imizde hem de Türkiye'nin hiçbir yerinde önemli kazaların olmadığı bir bayram görürüz. Vatandaşlarımız trafik kurallarına uysun. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu.

Karayollarında perşembe gecesinden itibaren 5,5 kilometrede bir polis aracı ve jandarma aracı görülebilecek şekilde planlamaların yapıldığını da anlatan Aşkın, şu bilgileri verdi: "Bu da Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir mesafe oldu. Bunun da sonuçlarını alıyoruz. Fazla miktarda yerli turist İzmir'e geliyor. Geliş yoğunluğu bugün itibariyle biraz azaldı ama biz bayramın ikinci gününden itibaren dönüş trafiğinin de olabileceğini düşünerek 5,5 kilometrede bir planlamamızı yaptık. İzmir'de 100'ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timi görev yapıyor. Ekiplerimiz şehirlerarası yollarda ve devlet karayollarında görev yapıyor. Tüm trafik kontrollerimizi yoğun olarak yapmaya devam ediyoruz."

Kaynak: DHA