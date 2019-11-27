İzmir Paraşüt Kulesi, prostat kanseri için mavi kravat taktı

27.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:08

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla düzenlediği etkinlik kapsamında İzmir Paraşüt Kulesi'ne, prostat kanserine dikkat çekmek için mavi kravat takıldı. Etkinlikte, Türk Hava Kurumu paraşüt hocaları, "Prostat kanserine dikkat" yazılı pankart açarak kuleden atlayış gerçekleştirdi.



İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde, ikinci adımı ise Ankara Garı'nda gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü ayağı için Türk Hava Kurumu İzmir Paraşüt Kulesi seçildi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Tarık Salman'ın sözcü hekim olarak yer aldığı etkinlikte prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verilerek hastalıkla ilgili merak edilenler anlatıldı.



"Paraşüt Kulesi'nden atlamayana kız vermezler"



İzmir'de dillere yerleşmiş "Paraşüt Kulesi'nden atlamayana kız vermezler" cümlesinden hareketle erkekler için önemli bir tehlike olan prostat kanserine dikkat çekmek için İzmir Paraşüt Kulesi seçildi. Türk Hava Kurumunun paraşüt hocaları, hastalığın sembol rengi olan mavi renkli dev kravatın takıldığı kuleden "Prostat kanserine dikkat" yazılı pankart ile atlayış gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında mavi kravat, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Türkiye'nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekmeye devam edecek.



"Ülkemizde her yıl yaklaşık 15 bin kişi prostat kanseri tanısı alıyor"



Etkinlik hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tarık Salman, "Günümüzde halk sağlığı problemi olarak görülen prostat kanserine dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak için Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak 'Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat' sloganı ile Türkiye'nin çeşitli illerinde etkinlikler düzenliyoruz. Prostat kanseri, dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser. Dünyada, yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi bu hastalığın tanısını alıyor ve yaklaşık 350 bin kişi de prostat kanserine bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 15 bin kişi prostat kanseri tanısı almakta ve yaklaşık 3 bin kişi prostat kanserine bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmekte. Yaşlı nüfusun artışı ile beraber prostat kanseri hastası sayısının 2040 yılında dünyada 2 milyon 200 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Etkinliğimizin üçüncü ayağı olan İzmir'de İzmir Paraşüt Kulesi'ni seçtik. Türk Hava Kurumunun kıymetli paraşüt hocaları atlayış yaparak etkinliğimize destek veriyor" dedi.



Erken tanı önemli



Prostat kanserinin genelde ileri yaş hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Tarık Salman, hastalığın tanı ve tedavisi hakkında şu bilgili verdi:



"Erkeklere 50 yaşından sonra test yaptırmayı ve ürolojik muayene olmayı öneriyoruz. Prostat kanseri, ne kadar erken evrede yakalanırsa o kadar yüz güldürücü sonuçlar alınan bir kanser tipidir. Hastalar erken tanı ve tedavi ile uzun ve sağlıklı bir hayata kavuşmaktadır. Erken tanı önemlidir çünkü günümüzde cerrahi ve radyoterapi teknikleri arttığı için oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. İleri evre hastalıklar için başlangıçta hormonal tedavilerle yönetim mevcuttur. Aynı zamanda kemoterapi ile 'kişiselleştirilmiş tıp' dediğimiz kişiye özgün, genetik testler veya moleküler analizler sonucunda uygun görülen ilaçlarla ileri evre hastalıklarda da etkin bir tedavi sağlanabilmektedir. Hastalar, güncel tedavilerle uzun, sağlıklı ve kalitesi yüksek bir hayat sürmektedirler." - İZMİR

Kaynak: İHA