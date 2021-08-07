İzmir Muğla'dan Van'a kadar Türkiye'ye omuz veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in dayanışma anlayışı kapsamında yangın bölgelerine desteğini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in dayanışma anlayışı kapsamında yangın bölgelerine desteğini sürdürüyor. Muğla'nın Milas ilçesine içinde hal esnafının bağışladığı sebze ve meyvenin de olduğu üç araç gönderilirken dün yine Muğla'ya doğru yola çıkan mobil mutfak aracı bugün yemek dağıtmaya başladı. Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Van'a gönderilen destekler ise yerine ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Muğla'nın Milas ilçesine yangın tüpünden kafa fenerine, baretten yangın hortumuna, ıslak mendilden giysiye kadar pek çok çeşit ürün taşıyan 3 dayanışma aracı gönderdi. Araçların ikisini kadın şoförler kullandı. Araçlar ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafının bağışladığı 1 ton soğan, 1 ton patates, 700 kilo biber, 2 ton domates, 500 kilo kabak, 500 kilo patlıcan, 500 kilo salatalık, 500 kilo karpuzu da Milas'ta yangın mağduru 400 haneye ulaştıracak.

Mobil mutfak hizmet vermeye başladı

Yangın bölgesinden gelen talep üzerine Muğla'ya gönderilen İzmir Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak aracı ise hizmet vermeye başladı. Sabah 100 kişilik kahvaltı dağıtan öğlen ise bin kişiye yemek veren araç akşam da bin kişilik yemek çıkaracak. Günlük 3 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip mobil mutfakta aşçılar, aşçı yardımcıları, gıda mühendisleri, bulaşıkçılar, şoför ve dağıtım elemanları olmak üzere toplamda 12 personel görev yapıyor.

Yardımlar Van'a ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Van'a da destek verdi. 350 gıda paketi, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 600 hijyen kolisi, 500 battaniye, 100 litre dezenfektan, 2 bin 65 paket çocuk bezi ve 50 bin adet maske bulunan 2 kamyon ve 1 minibüs Van'a ulaştı. Büyükşehir, Van'a yardım için bugün de 2 araç yolladı. Araçların içinde 600 litre dezenfektan, 850 çocuk bezi, 400 battaniye, içinde şampuan, diş fırçası, diş macunu, sabun yer alan 500 hijyen kolisi, 550 gıda kolisi bulunuyor.

Kaynak: Habermetre