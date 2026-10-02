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Okul kantinlerinde skandal! Çocuklara satacaklardı, ekipler el koydu

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Okul kantinlerinde skandal! Çocuklara satacaklardı, ekipler el koydu
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Bodrum Zabıta ekiplerinin okul kantini denetiminde yedi işletmeye ruhsatsız faaliyet gerekçesiyle işlem yapıldı. İki kantinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa sunulduğu tespit edilirken, işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek Encümen'e sevk edilmek üzere işlem başlatıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerde kantinlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

İKİ KANTİNDEN TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER ÇIKTI

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler kapsamında yedi okul kantini işletmesine ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işlem yapılırken, iki kantinde de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. 

TUTANAK TUTULDU, İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu işletmeler hakkında tespit tutanağı düzenlenerek Belediye Encümeni'ne sevk edilmek üzere işlem başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul kantinlerine yönelik denetimleri, program dahilinde belirli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: ANKA
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