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Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

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Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı Haber Videosunu İzle
Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı
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Meksika'da bir çocuk, lunaparktaki dönme dolabın ziyaretçilere kapalı bölümüne girerek hareket halindeki kabinlerden birine dışarıdan tutundu. Metrelerce yüksekte asılı kalan çocuk, dönme dolabın durdurulmasının ardından görevlilerin merdivenle müdahalesiyle kurtarıldı. Korku dolu anlar kameraya yansırken çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.

  • Meksika'nın Coahuila eyaletindeki Torreón kentinde düzenlenen Feria de Torreón'da bir çocuk, dönme dolabın kullanıcı girişine kapalı bölümünden alana girerek hareket halindeki bir kabine dışarıdan tutundu ve metrelerce yüksekte asılı kaldı.
  • Olay, 1 Ekim'in ilk saatlerinde meydana geldi; çocuğun annesi ve yakınları dönme dolaba binerken çocuk babasıyla dışarıda kaldı.
  • Operatörün dönme dolabı durdurmasının ardından çocuk merdiven yardımıyla güvenli şekilde aşağı indirildi ve olaydan yara almadan kurtuldu.

Meksika'nın Coahuila eyaletindeki Torreón kentinde düzenlenen Feria de Torreón'da korku dolu anlar yaşandı. Bir çocuk, dönme dolabın kullanıcıların girişine kapalı bölümüne girerek hareket halindeki kabinlerden birine dışarıdan tutundu. Kabin yükselirken çocuk metrelerce yüksekte asılı kaldı.

YASAK BÖLGEDEN DÖNME DOLABA GİRDİ

Olay, 1 Ekim'in ilk saatlerinde meydana geldi. Coahuila Sivil Koruma yetkililerinin açıklamasına göre, çocuğun annesi ve bazı yakınları dönme dolaba binerken çocuk babasıyla dışarıda kaldı.

Bir süre sonra çıkış bölümünün arkasına yönelen çocuk, ziyaretçilerin kullanması için tasarlanmayan bir noktadan dönme dolabın bulunduğu alana girdi. Ardından dışarıdan bir kabine tutunan çocuk, dönme dolabın hareketiyle birlikte yükselmeye başladı. Yetkililer olayın mekanik bir arızadan kaynaklanmadığını açıkladı.

METRELERCE YÜKSEKTE ASILI KALDI

Çocuğun kabinin dış kısmına tutunarak yükseldiğini görenler büyük panik yaşadı. Görüntülerde çocuğun elleriyle kabine tutunduğu, aşağıdaki görevlilerin ise kurtarma için harekete geçtiği görülüyor.

Durumu fark eden operatör dönme dolabın hareketini kontrol altına alarak durdurdu. Ardından görevliler ve çevrede bulunan bazı kişiler, çocuğu güvenli şekilde aşağı indirebilmek için çalışma başlattı.

    Dönme dolabın kontrollü şekilde uygun seviyeye getirilmesinin ardından çocuğa merdiven yardımıyla ulaşıldı. Aşağıda bekleyen çok sayıda kişi de olası bir düşmeye karşı hazır bekledi. Çocuğa ulaşan bir kişi onu kucağına alarak merdivenden aşağı indirdi.

    Nefes kesen kurtarma anları çevrede bulunanların kameralarına yansırken çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Coahuila Sivil Koruma birimleri olayın ardından inceleme başlattı. Yetkililer, ilk bulguların dönme dolapta mekanik bir arızaya işaret etmediğini ve çocuğun ziyaretçilere kapalı bir noktadan alana girdiğini bildirdi.

    Kaynak: Haberler.com
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