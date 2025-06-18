İzmir lise TABAN PUANLARI | İzmir LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçları doğrultusunda İzmir genelinde faaliyet gösteren Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ile Meslek liseleri için belirlenen en düşük puanlar ve başarı sıralamaları belli oldu. Peki, 2025 LGS kapsamında bu liselere yerleşmek için hangi puanlar yeterli olacak? İzmir LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları nasıl? İşte, öğrenciler için önemli bir tercih rehberi niteliği taşıyan taban puanlar ve yüzdelik dilimlere dair tüm ayrıntılar…

İZMİR'DE LGS TABAN PUANLARI 2025

İzmir'de en yüksek taban puana sahip okul, 492,0992 puanla İzmir Fen Lisesi oldu ve sıralamanın zirvesine yerleşti. Kentin köklü eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi ile Atatürk Lisesi de yüksek puan aralıkları ve dar yüzdelik dilimleriyle dikkat çekti.

2025 yılı LGS kapsamında Meslek liseleri ile İmam Hatip liselerine ait taban puanlar, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ile nitelikli proje imam hatip liseleri bu yıl da öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

İzmir LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

İlgili Haberler