İzmir Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can Anıldı

Kahraman şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can, ölümlerinin ikinci yıldönümü nedeniyle, düzenlenen törenle anıldı.

5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı iki terörist, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Ayrıca, seken kurşunlardan birisinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü.

Şehitler için bu yıl ikinci kez İzmir Adliyesi'nin protokol kapısı iç alanında anma töreni düzenlendi. Bugün saat 10.00'da yapılan törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, çocukları Nisa Nur, Zeynep Dila Sekin, Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, adliye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DİKKATİ VE CESARETİ İLE KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ'

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün mesajları okundu. Ardından törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ı Türk halkının unutmayacağını belirterek, Bundan 2 yıl önce İzmir Adliyesi'ne karşı yapılmak istenen hain terör saldırısının arifesindeyiz. Fethi Sekin dikkati ve cesareti ile kahramanlık örneği sergiledi. Kurşunların üstüne yürüme yüreği, belki başımıza gelecek büyük bir felaketi önledi. Musa Can kardeşimiz mübaşirdi, bir kör kurşuna hedef oldu. Bu yürek bu milletin kalbinde olduğu sürece hiçbir terör örgütü muvaffak olamayacak. Hiçbir hain pusu hedefine varamayacak. Bizim, gelecek nesillere 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır' düsturunu unutturmamız lazım, bunları nakşetmemiz lazım. Bu ülkenin yürekli insanlarının içinden her daim böyle fedakarlık yapacak insanlar çıkacaktır. Bunun karşılığını elbette dünyada veremeyiz. Bunun karşılığı elbette cennet olacaktır. Bu ülkedeki tüm insanların kendilerine minnet ve rahmet okumaları olacaktır dedi.

'KAHRAMANLARI HESAP EDEMEDİLER'

Başsavcı Aydıner'den sonra kürsüye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Türk Milletinin her dönem kahramanlarının olacağını ifade ederek, Milletler ancak yiğit kahraman evlatlarının omuzlarında yükselir, eğer kahraman evlatları varsa varlıklarını devam ettirirler. Türk Milleti bu konuda dünyanın en şanslı milletidir. Terör örgütünün 15 Temmuz 2016 da giriştiği hain kalkışmaya karşı kahraman Astsubay Ömer Halisdemir ilk kurşunu atarak büyük bir mücadeleyi başlatmıştı. Binlerce vatandaşımız bu maşa terör örgütüne karşı direnmiş, milletimizin istiklalini savunmuştu. 5 Ocak 2017'de yine maşa terör örgütü insanlarımızın canına kast etmek üzere buraya gelmişlerdi. Buraya öyle güçlü gelmişlerdi ki kendilerince, hiçbir eylemde kullanmadıkları fişek, silah, el bombası, roketler gelmişlerdi. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada yiğit polis memuru Fethi Sekin ve arkadaşları vardı. Kahraman polis memuru Fethi Sekin bu güzel kentin insanları üzülmesin, çocukları ağlamasın diye şehadete koştu. Tam bir ercesine, gül bahçesine girercesine şehadete koştu. Onun yiğit arkadaşları da onun ve Musa Can'ın kanını yerde bırakmadılar. O maşa teröristlere hak ettiği cezayı verdiler. Bu ülkenin Fethi Sekin'leri, Hasan Tahsin'leri, Ömer Halisdemir'leri hiç bitmez. Bunu kimse unutmasın diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Alsancak Hocazade Camisi müezzini Muhammed Emin Ayaz, Kuran-Kerim okudu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın dua etmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: DHA