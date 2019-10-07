İzmir kadınlar kick boks öğrenerek öz savunmaya hazırlanıyor

07.10.2019 11:08

Kadınlar kick boks öğrenerek öz savunmaya hazırlanıyor

Artan kadına şiddet olaylarının ardından, özellikle genç kadınlar, kendilerini koruyabilmek adına önlem almak için dövüş sporlarına yöneldi. İzmir'de özel bir spor kulübünde kick boks eğitimi alan kadınlar, güçlenerek, herhangi bir fiziksel saldırı anında ne yapmaları gerektiğini öğreniyor.

Son yıllarda artan kadına şiddet olaylarının ardından kadınlar harekete geçti. Özellikle bilinçli genç kadınlar, saldırı anlarında öz savunma yapabilmek için dövüş sporlarına yöneldi. İzmir'de özel bir spor kulübünde kick boks eğitimi alan kadınlar, fiziksel güçlerini artırıp, olası bir fiziksel saldırıda neler yapabileceklerini öğreniyor. Eğitmen Mehmet Özer, yaşları 14-25 arasında değişen, içlerinde milli sporcuların da bulunduğu kadınlara haftada 3 gün 1,5

saat ders vererek kick boks sporunun inceliklerini ve vuruş tekniklerini öğretiyor. Kadınların öğrendiği karma dövüş, yumruk, tekme ve güreş kombinasyondan oluşan teknikler, onların herhangi bir boğuşma anında kendilerini daha rahat savunmasına yardımcı oluyor. Derslerde hem kum torbaları ile hem de ringe çıkarak ikili antrenmanlar yapan kadınların özgüvenleri artıyor ve sokaktan korkmuyorlar. Kadınlar hem yumruklarını, hem tekmelerini kullanarak saldırılara karşılık vermeyi öğrenirken, kuvvet antrenmanlarında fiziksel olarak güçleniyor.

'YUMRUK, TEKME VE GÜREŞ TEKNİKLERİNİ ÖĞRETİYORUZ'

2002 yılından bu yana milli sporcu olan eğitmen Mehmet Özer (37), son zamanlarda kadınların ilgisinin arttığına dikkat çekerek, şöyle dedi

Son zamanlarda kadınların talebi biraz daha arttı. Öncelikli amaç sporu öğrenmek ama, daha sonra kendilerini nasıl savunacaklarını, neler yapabileceklerini öğrenmek istiyorlar. Birçok kayıt almaya başladık, kadın sporcu sayımız oldukça arttı. Biz de o yönde çalışmaya başladık, artık sokakta kendilerini nasıl savunabileceklerine yönelik eğitimler veriyoruz. Gençler hem kick boks sporunu yapmak istiyorlar, hem de başlarına bir şey geldiğinde güçlü ve hazırlıklı olmak istiyorlar. Öğrencilerimin arasında Türkiye şampiyonu olanlar ve milli takım sporcuları da var. Onların zaten kendilerini savunma gibi bir sorunu yok, çok rahat bir şekilde bir erkeği saf dışı bırakabilirler. Bu sporda erkek kadın diye ayırmıyoruz, ikisi de eşit. Hatta bazı kadınlar o kadar güçlü ki, çoğu erkeği kolaylıkla saf dışı bırakabiliyorlar. Biz bazı branşlarda olduğu gibi, 'Tut, kıvır, çevir, düşür' gibi eğitimler vermiyoruz. Bundan ziyade, yumruk-tekme ve güreş teknikleri öğretiyoruz. Kadın erkek arasındaki fiziksel farkı herkes biliyor, fakat yumruk atabiliyorsanız ve güçlendiyseniz karşı tarafı saf dışı bırakabilirsiniz. Diğer türlü, bir kadın kolunu kıvırarak bir erkeği saf dışı bırakamaz.

GENÇ KADINLAR GÜÇLENİYOR, ÖZGÜVENLERİ ARTIYOR

2 aydır kick boks eğitimi alan Betül Yılmaz (23), Sporla uğraşmayı çok seviyorum. Bunu aynı zamanda hem hareketle, hem de enerjimi atabileceğim, kendimi savunabileceğim bir sporla yapmak istedim. Son dönemlerde kadına şiddet haberlerini çok fazla okuyoruz. Bu insanı önlem almaya itiyor. Henüz yeni başladım, fakat bu sporu yaptıkça özgüvenim arttı. Erkeklere göre daha savunmasızız, en azından teknik öğrenebilirsem kendimi korumak adına daha fazla şansım olabileceğini düşündüm dedi.

Kick boks yaptığı için kendini daha güçlü hissettiğini anlatan Özge Denli (23), 3 yıldır bu sporu yapıyorum, dışarıda insanlara karşı tavrım değişti. Buca'da tek başıma yaşıyorum ama artık korkmuyorum. Bu spor sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum diye konuştu.

3 yıldır kick boks çalışan Mediha Çetinsoyu (20) ise, Düzgün bir çalışmayla ve doğru tekniklerle kendimizi sokakta da savunabileceğimizi düşünüyorum. Önceleri çok pasif ve içine kapanık birisiydim. Bu sporla birlikte kendi gelişimimi tamamladığıma inanıyorum. Kick boksla kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendini savunabilen bireyler olduğumuza inanıyorum diye anlattı.

Dersin en küçük sporcusu Beyza Çetinkaya (14) ise, Yaşıma göre kendimi çok daha güçlü ve özgüvenli hissediyorum. Herhangi bir saldırıda kendimi koruyabilirim. Artık kendime inanıyorum ve kendimi seviyorum. Bir şeyler başarabileceğime dair inancım arttı dedi.

Kaynak: DHA