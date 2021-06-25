İzmir'in Ulaşım Filosuna 364 Otobüs Birden Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımı çağdaş standartlara taşımak için Türkiye'de tek seferdeki en büyük alıma imza atarak filosuna kattığı 364 otobüs Fuar İzmir'de düzenlenen törenle hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımı çağdaş standartlara taşımak için Türkiye'de tek seferdeki en büyük alıma imza atarak filosuna kattığı 364 otobüs Fuar İzmir'de düzenlenen törenle hizmete girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün dört ayrı açılış yaptık. 1 milyar liranın üzerinde toplam yatırım bedeli var. Yani 1 milyar liranın üzerinde yatırımı Başkan Tunç Soyer İzmirlilerin hizmetini sundu. 364 otobüsü bir seferde alıp İzmirlilerin hizmetine sunmak ve bundan sağlanan tasarrufu da İzmirliler ile paylaşmak yurttaşa hesap vermek demektir" şeklinde konuştu. 364 yeni otobüsün alımı sırasında yapılan anlaşma İzmir'e toplam 242 milyon liralık bir tasarruf sağlamıştı.

Ülke genelinde tek seferde en büyük otobüs alımına imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 570 milyon liralık yatırımla satın aldığı 160'ı körüklü, 204'ü solo olmak üzere toplam 364 yerli üretim otobüsü, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle hizmete aldı. Fuar İzmir'deki tarihi törende, araçların bir bölümüyle İzmir'in simgesi Saat Kulesi figürü oluşturuldu ve altına da yine otobüslerle "Aşkla Türkiye" yazıldı. Törende konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İzmir'in içinde çiçekler açıyor. Bunları yapan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. İzmirlilere hizmet verdiği için ona teşekkür ediyorum. Bugün dört ayrı açılış yaptık. 1 milyar liranın üzerinde toplam yatırım bedeli var. Yani 1 milyar liranın üzerinde yatırımı Başkan Tunç Soyer İzmirlilerin hizmetini sundu. Son derece mutluyum. Başkan tarımdan ulaşıma kadar her alanda çaba harcıyor. 364 otobüsü bir seferde alıp İzmirlilerin hizmetine sunmak, alım için yapılan anlaşmayla sağlanan 242 milyon liralık tasarrufu da İzmirliler ile paylaşmak yurttaşa hesap vermek demektir. Belediye başkanlarımızın en temel özelliği hesap vermektir. Harcadığı her kuruş onların parası değil, sizin paranızdır" dedi.

"Sosyal yardımları üçe dörde katladık"

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerle ilgili oluşturulmak istenen algıya da değinerek "Yerel seçim öncesi CHP'li belediyelere oy vermeyin, yardımları keserler, yatırım yapmazlar dediler. Tam tersi oldu. Onların yaptığı sosyal yardımları üçe dörde katladık. Yurttaşımızın onurunu koruduk, onun yoksulluğunu görünür kılmadık. Dostlarımızla iktidar olduğumuzda Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. CHP'li olsun ya da olmasın, nerede bir çocuk açsa, nerede bir aile geçim sıkıntısı çekiyorsa o sorunu çözeceğiz. Sözüm söz, Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız. Bizim yurdumuzda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeler ve Millet İttifakıyla beraber demokrasiyi geliştirerek bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını yine size vereceğiz. Bütün dünyaya demokrasi açısından örnek olacağız. Bütün dünya otoriter bir rejimi demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları değiştirdi diyecekler. 6 milyon 300 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. Bu gençler sandığa gidecek ve demokrasiyi getirecekler. Bütün gençlerin gözlerinden öperim. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Yol yakındır, diktatörleri indireceğiz" dedi.

"Kimse umudunu başka yerde aramasın"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün kuşaklardan oy istiyorum. Demokrasiye aşık olan her vatandaşımdan oy istiyorum. Geçmişte kime oy verdikleri önemli değil. Ama şimdi yol ayrımındayız. Demokrasi mi yoksa otoriter rejimi mi seçeceğiz? Kimse umudunu başka yerlerde aramasın. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak ve onu aşmak Atatürk'ün vasiyetidir. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Göreceksiniz Millet İttifakıyla ilk altı ayda her şey değişecek. "

"Sadece iki yılda İzmir'in otobüs filosunun üçte birini yeniledik"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sözlerine "Görev süremizin ikinci yılında, yoğun bir mücadelenin sonucunda Türkiye'de tek seferde en büyük otobüs alımını gerçekleştirerek İzmir'e 364 otobüs kazandırdık. İki yıllık görev süremizde, filomuza daha önce kattığımız 83 otobüs ve Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlarımıza özel hizmet verecek 4 otobüsümüz ile birlikte 451 yepyeni aracı İzmir halkının hizmetine sunduk" diyerek başladı. Soyer, "451! Bu rakam İzmirlileri her gün evinden işine taşıyan, sevdikleriyle buluşturan tüm otobüs filosunun üçte birine tekabül ediyor. Sadece iki yılda İzmir'in devasa otobüs filosunun üçte birini yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

"Kamu kaynaklarını tasarrufla kullanıyoruz"

İzmirlilere "hizmet", "hesap verebilirlik", "adaleti ve refahı büyütmek" olmak üzere üç temel borcu olduğunu söyleyen Soyer, "Filomuza dahil ettiğimiz 451 otobüs, halkımızın şehir içindeki ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak. Yeni filomuzla seyrek hatlardaki sefer sayısını artırıyoruz. Ulaşım anındaki rahatlığı ve konforu daha da geliştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin her bir arka sokağına hizmet götürmesini sağlamaya devam edeceğiz. Dahası, otobüslerimiz yeni teknolojilerle üretildiği için mazot masrafını düşürerek halkımıza ait kamu kaynaklarını tasarrufla kullanıyoruz. Hesap verebilirlik, yani şeffaflık, İzmir'e hizmet etme anlayışımızın en temel ilkelerinden biri. 2020-2024 dönemini kapsayan beş yıllık Stratejik Planı'mızda 500 yeni otobüsün alımını hedeflemiştik. Gururla söylemeliyim ki toplamda 451 otobüs alımı ile bu hedefimizin yüzde 90'ını iki yılda gerçekleştirdik" dedi.

242 milyonluk tasarruf

364 yeni otobüsü alırken yapılan anlaşmanın İzmir'e toplam 242 milyon liralık bir tasarruf sağladığını vurgulayan Soyer, "Bunun 103 milyon lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bu otobüsler için özel olarak almayı başardığımız KDV istisnası sayesinde gerçekleştirdik. 139 milyon liralık kısmını ise tedarikçi firma ile yaptığımız anlaşmayla sağladık. Otobüslerimizi Devlet Malzeme Ofisi fiyatlarından 139 milyon lira daha ucuz bir bedelle, bir yıl önce Türk Lirası bazında yaptığımız bir sözleşmeyle satın aldık. Özetle otobüslerimiz, daha tekerinin tozuyla İzmirlilere 242 Milyon TL kazanç sağladı. İnanıyorum ki, Belediyemiz adına ESHOT Genel Müdürlüğü'müzün yaptığı bu alımın karlılığı, kamu kayn2aklarının şeffaf ve tasarruflu kullanımı konusunda tüm Türkiye'ye ilham verecek" şeklinde konuştu.

"Buca Metrosu'nun temelini Ekim ayında atacağız"

Göreve gelmeden evvel İzmir'de bireysel araç kullanımını teşvik etmek yerine, toplu ulaşımı İzmir'de en ücra noktalara kadar yaygınlaştırmaya dair söz verdiklerini hatırlatan Soyer, "Raylı sistemler, deniz ulaşımı ve elbette bugün olduğu gibi otobüsler ile İzmir'in her yerinin, toplu ulaşım ile erişilebilir olacağını belirtmiştik. Raylı sistemlerde Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı gibi çok önemli işlere imza attık. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun temelini Ekim ayı içinde yine sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile önümüzdeki aylarda atacağız" dedi.

Adaleti ve refahı büyütmek için

Tüm bu çalışmaların bir Belediye hizmeti olduğu kadar aynı zamanda İzmir'deki adaleti ve refahı büyütmeye yönelik bir kaldıraç olduğunu belirten Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: "Adaleti ve refahı büyütmek, az önce de ifade ettiğim gibi en temel önceliklerimizden biri. İzmir'in toplu ulaşım ağını güçlendiren her bir yatırımın, şehrimizin refahını adil paylaşmak ve binlerce gencimize yeni iş imkanı sağlamak için önemli bir araç olduğunu hatırlatmak isterim. Nitekim ilk defa Çiğli Metrosu ihale şartnamesinde genç mühendis istihdamını zorunlu kılarak bu vizyonumuzu yaşama geçirdik. Dahası, Buca Metrosu ve diğer büyük yatırımlarımız sayesinde sadece projede çalışanların değil, bölgedeki esnafın, imalat ve hizmet sektörlerinin de refahı artırıyoruz. Tüm bu adımları atarken partimizin 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' bizim en temel rehberimiz. "

Başkan Soyer son olarak bir hatırlatma da yaptı: "Kadın şoför sayımız 87 oldu. 100 kadın şoförümüzle İzmir'e daha çok kadın eli değecek. Kadın şoför sayımızı arttıracağız.

"Düşük yakıt tüketimiyle belediyeye yük olmayacak"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ise "İzmirli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını gurur ve beğeniyle takip ediyorum. Özellikle pandemi döneminde İzmir iddialı ve cesur çalışmalarla yerel yönetimlerdeki öncülüğünü sürdürdü. İzmir Büyükşehir ve ESHOT bu zor dönemde İzmir halkının sağlığı için şehir içi ulaşımda önemli bir yatırım kararı aldı. Kent içi toplu taşımacılık filosunu en son 451 yeni otobüsle güçlendirdi. İzmir'ni bu değerli çalışmalarına Otokar olarak eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz. Türk mühendislerini tasarladığı, Türk işçilerinin ürettiği Otokar otobüsleri İzmir'e yakışan şehir içi seyahat konforu sunmak üzere artık hizmete hazır. Tasarım ödüllü kent aracımız taşımacılığın İzmir'de yeni yüzü olacak. Düşük işletme giderleri, düşük yakıt tüketimiyle de belediyeye yük olmayacak" dedi.

Kimler katıldı?

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP PM üyesi Devrim Barış Çelik, CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Murat Bakan, Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Halkın kazancı 242 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda yaptığı alımlarla otobüs filosunun üçte birini yeniledi. Kamu kaynakları verimli kullanılarak, çevreye duyarlı motor altyapısına sahip, engelli kullanımına elverişli, bisiklet taşıma aparatı ve USB portları bulunan otobüslerle kent içi ulaşım daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Devlet Malzeme Ofisi'nden alınması durumunda peşin olarak 762 milyon liraya alınacak bu otobüslerin ücreti, borç ve vade farkı olmaksızın 5 yıl eşit taksitlerle ödenecek. Yüzde 18'lik KDV istisnası da dahil edildiğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, otobüs alımındaki kazancı yaklaşık 242 milyon TL oldu. Ayrıca sözleşme kapsamında beş yıl boyunca yedek parça ve bakım-onarım hizmeti de ücretsiz alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi son iki yılda toplam 647 milyon liralık yatırım yaparak 4'ü engelli yurttaşların kullanacağı şekilde tasarlanan 451 otobüsü filosuna dahil etti.

Kaynak: Habermetre