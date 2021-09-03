İzmir Enternasyonal Fuarı - Ticaret Bakanı Muş
Bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı için Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda tören düzenlendi.
Bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı için Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı