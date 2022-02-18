İzmir elektrik kesintisi! 19-20 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İŞÇİEVLER,YİĞİTLER MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1456-1467-1469 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1469 SOKAK VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİŞAKRAN MAHALLESİ AŞAGI ŞAKRAN BÖLGESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, KARAYOLLARI TR-24 ÖZEL, KÜRŞAT KAPLAN ÖZEL TR, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, ARMAĞAN SAKA-ALİ ÜNLÜ ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 10:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, TÜRKMENHAN GES DM, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR, AŞAGI ŞAKRAN KÖYÜ KIZILTEPE KÖYÜ, ÖRLEMİŞ KÖYÜ, ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1, İRFAN ÇALIŞAL, DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, TARİŞ, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ, YÜKSEKKÖY, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TÜRKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİŞAKRAN MAHALLESİ ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1 , İRFAN ÇALIŞAL, DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR, MADEN EVLERİ, ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ KAZIKBAĞLARI, İSKELE BÖLGESİ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ HALKEĞİTİMCİLER, GÜNIŞIĞI, VALİ KONAKLARI, SİTE61 TUNKENT VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HACIVELİ MAHALLESİ YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN, M.ZEYBEK ÖZEL TR, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK ÖZEL TR VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1019, 1021, 1021/1, 1025 SOKAKLARI VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 İLE 2/4 TRAFOSUNUN TAMAMINDA
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAHALLESI ÖĞRETMENLER CD.,KOOFERATIF SK.,BILGI SOK. SARAÇOĞLU CADDESI KISMEN VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-2
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÜÇEYLÜL MAHALLESI KISMEN TR-33
19.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-52
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLELERI
19.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ATATÜRK MH. CUMHURIYET MH. PAYAMLI MH.
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ATATÜRK MAH.1547,1549,1551,1596,1555,1542 TR-170
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8208,8762,8761,8207,8762/1 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,9628,9614,9613,9612,9623 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,GÜL,ZÜMRÜT,ÇİTLENBİK,SÖĞÜT,SÜMBÜL SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 10:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİPINAR, YEŞİLPINAR, ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
19.02.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MEHMET UYSAL, EROL ALTINOVA, MİROĞLU ÇEVRE, İ.B.B. ATIK ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
19.02.2022 10:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. 113 , 114 , 126 , 127 , 128 , 130 , 131, SOKAKLARI VE CIVARI L-146
19.02.2022 10:00 11:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH. DERE SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-1
19.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ÜÇEYLÜL MAHALLESI GÖKÇEN EFE CD. MEVLANA CADDESI VE ÇEVRE SOKAKLARI TR-112
19.02.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,298,337,319 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,METİN ASTEKİN, İBB RADYOLİNK,TURKCELL,RADYOLİNK, E.Ü. RASATHANE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
19.02.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ KISMEN,BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
19.02.2022 13:30 15:30 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması YAZIBAŞI MAH KARABAĞ SOKAK ÖZEL TR LER
20.02.2022 01:00 01:30 YG TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması ÖDEMIŞ İLÇESI,KIZILCAAVLU,SEYREKLI,,KAZANLI,YEĞENLI,BALABANLI,KARAKOVA, ÖDEMIŞ OVA VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
20.02.2022 01:00 01:30 YG TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması TIRE MERKEZ TAMAMI, IŞIKLAR,YENIOBA,ESKIOBA,MAHMUTLAR,ALACALI,TURGUTLU,AKKOYUNLU,KARATEKE, ÖDEMIŞ İLÇESI,KIZILCAAVLU,SEYREKLI,,KAZANLI,YEĞENLI,BALABANLI,KARAKOVA, ÖDEMIŞ OVA VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
20.02.2022 08:30 09:30 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1259 SOKAK VE CİVARLARI
20.02.2022 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SAĞANCI MAHALLESİ BOSBİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE CİVARLARI
20.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HACIVELİ MAHALLESİ YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN, M.ZEYBEK ÖZEL TR, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK ÖZEL TR VE CİVARLARI
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,BORNOVA BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİ
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,PINAR DÖKÜM A.Ş.
20.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN EGE PLASTİK, BİZDEN GİYİM
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM,YALÇIN METE PLASTİK SAN.,VERA PROJE TASARIM,KSC YAPI,SASALİA ART DİZAYN,SASALI MERKEZ,TERBAS BASKÜL SAN.,ASEL PROFİL (AJAN ELK.) ,BUMERANG LOJİSTİK YAKA NAKLİYAT AŞ GARAJ BAKIM SERVİS İSTASYONU,HERCAN TEKNE, MERKEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,SS.OTO TAMİRCİLER KOOP.,ARDEP GÜMRÜKLEME,ARKAS GÜMRÜK A.Ş., BORO İNŞAAT,GÜRMEN PLASTİK (PROLİNE),HAVATEK MAK.SAN.,ETKİ PLASTİK ALI KABADAYI FERHAN İNŞAAT,ARZU GÜRBÜZ KIND LTD.,CANER GIDA TEKSTİL, TÜRKSOY GIDA,SONAR ELEKTRONİK,TRANSMAK,BENT CAM ÖZEL,ATILIM METAL,SASALİA MOBİLYA,ESTUZ
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,UĞURMUMCU CADDESİ,102,107 SOKAKLAR VE CİVARI
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2370,2364,2333 SOKAKLAR VE CİVARI
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2371,2360,2372 SOKAKLAR VE CİVARI
20.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,GAZİ BULVARI -1331 SOKAKLAR VE CİVARI
20.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜLEYMAN DEMIREL MAHALLESI KISMEN TR-167
20.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜLEYMAN DEMIREL MAHALLESI KISMEN TR-108
20.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-48
20.02.2022 10:00 15:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 121, LALE, MENEKŞE, 127/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
20.02.2022 10:00 14:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BADEMLİ VE YAHŞİBEY MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
20.02.2022 10:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım YUKARIAKTEPE-MUTAFLAR-ÇAMLIK VE PALAMUTÇUK MAHALLELERI
20.02.2022 10:30 11:30 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ÇAVUŞKÖY MAHALLESİ 200, 203, 205, 207 SOKAKLARI VE CİVARLARI
20.02.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,HALİT ZİYA BULVARI,1354 SOKAK VE CİVARI