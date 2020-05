İZMİR EGE'DE KAN VERME ÇĞRISI; İFTARDAN SONRA KAN VERİN

KORONAVİRÜS sonrası halkın yaşadığı tedirginlik sonrası kan bağışında bulunmaması nedeniyle Ege Bölgesi'nde kan stoku oldukça azaldı. Hastaları düşünerek merkezlere gelen duyarlı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulunuyor. Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, vatandaşlara iftardan sonra kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay'ın kan stokları da hızla tükenmeye başladı. Düzenli bağışçılar, bu süreçte merkezlere giderek başkaları için can olmayı sürdürdü. Bağış sayısı henüz istenilen seviyede olmazken, yetkililer halkı ihtiyaç durumdaki hastalar için kan bağışlamaya çağırdı. Kan bağışı merkezine gelenler için gerekli önlemlerin alındığı görüldü. Sosyal mesafe aralıkları görevlilerce sağlandı. Maskeler, eldivenler ve dezenfektanlar merkez girişlerde hazır bulunduruldu. Vatandaşların birbirine olan mesafesinin yeterli olmasına dikkat edildiği görüldü.

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Şu anda kan stoklarımız tükendi diyebiliriz. Ege Bölge Kan Merkezi olarak sürekli stoklarımız doluydu. Ama salgın hastalık dolayısıyla gerek vatandaşlarımızın seyahat etmelerinin kısıtlanması gerekse sokağa çıkma konusunda gösterdikleri hassasiyet, ya da hijyen konusunda yaşadıkları çekingenlik nedeniyle bir algı oluştu. Şu anda hastanelerimizin ihtiyacı olan kan stoklarımız tükendi. Sosyal medya veya basın aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

'İFTARDAN SONRA KAN VERİN'

Gerekli kanın karşılanamamasının hastaları mağdur ettiğini vurgulayan Baykalmış, "Önceden stoklarımız yeterliydi. İzmir'de 14 yıllık tarihimizde ilk defa vatandaşlarımıza kan verebilmek için çağrıya çıkıyoruz, hasta yakınlarını davet ediyoruz. Önceden stoklarımız, bağışçılarımızın desteğiyle yetecek düzeydeydi. Vatandaşlarımız lütfet kan versinler. Oruç tutan arkadaşlarımız iftardan sonra kan versin. İzmir'in çeşitli noktalarında merkezlerimiz var" dedi. Vatandaşların gönüllerini rahat tutması gerektiğini söyleyen Baykalmış, "Merkezlerimizde gerek teknoloji gerekse hijyen anlamında tüm hassasiyetler gösterildi. Biz Türk Kızılay'ı olarak gerekli önlemleri aldık" dedi. Kan vermek isteyen vatandaşların kısıtlamanın olduğu günler dahi rahatça bağışçı olabileceğini belirten Baykalmış, isteyen kişilerin merkezlere gelebileceğini, bu kişilere güvenlik güçlerince herhangi bir yaptırımın uygulanmayacağının altını çizdi.

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ise, "Stokların tükenme sebebi, kovid endişesiyle insanların dışarı çıkmaması ve bağışıklığım düşer korkusuyla kan bağışından kendini uzak tutması. Şu an İzmir'de kan stokumuz 250 ünite. Normalde İzmir'de günlük 600 ünite kan toplanırken, şu an 200 ünite kan toplanıyor. Ege Bölgesi'nde de günlük 1200 ünite toplanırken, şu an 400 ünite toplanıyor. Hastalarımızı mağdur etmemek için yardımsever vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyor, hayat kurtarmaları için bekliyoruz" dedi.

BÖLGEDEN TOPLANAN İMMUN PLAZMA SAYISI 45

Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan immün plazma hakkında da bilgi veren Dr. Gök, "Alınan İmmun plazma sayısı ise 45. Her bağıştan elde ettiğimiz immun aferez plazmayı, 200 ml olarak 2 ünite olarak elde ederek, 90 ünite plazma elde ettik. Hepsi yoğun bakımdaki kovit-19 hastalarında kullanıldı" dedi.

Kan bağışı için merkeze gelenlerden mutfak şefi evli ve 2 çocuk babası Aygün Aras (48), "Duyarlı bir vatandaş olarak düzenli kan veren bir kişiyim ben. Koronavirüs nedeniyle geçirdiğimiz bu üzücü günler rağmen kan vermeye geldim. Bence herkes, böyle zamanlarda daha duyarlı olmalı. Çünkü kan önemli. İnsanların bağışıyla karşılanabiliyor. Herkes kan versin, can versin insanlara" dedi.

Kaynak: DHA