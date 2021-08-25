İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
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İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı

İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

İZMİR'deki hayırseverler, orman yangınlarında büyük kayıplar yaşayan Antalya ve Muğla'daki afetzedelere, Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde canlı hayvan ve yem bağışı yaptı.

İZMİR'deki hayırseverler, orman yangınlarında büyük kayıplar yaşayan Antalya ve Muğla'daki afetzedelere, Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde canlı hayvan ve yem bağışı yaptı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde afet bölgelerine 5 TIR dolusu canlı hayvan ve silaj gönderilmesi için bir tören düzenlendi. Müdürlük bahçesinde düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 59 küçükbaş bağışı yapan hayırseverler Arzu Şentürk ve Ahmet Taner ile çok sayıda davetli katıldı. Bergama, Kınık, Bayındır, Ödemiş ve Beydağ'dan vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe ettiğini söyleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Manavgat ve Muğla'ya gönderilmek üzere 59 küçükbaş hayvanın yola çıkması için sembolik bir tören düzenlediklerini kaydetti. 28 Temmuz'da Antalya Manavgat'ta başlayan yangının Akdeniz ve Ege'de devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Muğla'da büyük tahribata neden olan, ciğerimizi dağlayan bir yangın oldu. Bu yangınların yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için devletimiz, milletimiz elinden geleni yapmaya çalıştı ama maalesef bu süreçte yerleşim yerlerine sirayet eden yangınlar da oldu. Yangınlarda vatandaşlarımızın konutları, ahırları ve canlı hayvanları olmak üzere can ve mal kayıpları yaşandı. Üzülerek söylüyorum, 8 vatandaşımızı kaybettik. İkisi de yangınla mücadele etmek üzere bölgemizden giden vatandaşlarımızdı. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Yangınlar söndürüldü çok büyük bir uğraş sonunda. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler bu yangınların bir kısmı PKK terör örgütü tarafından çıkarılmış olsa bile mevsimsel ve iklimsel koşullar nedeniyle dünyada da buna benzer yangınlar olduğunu görüyoruz" dedi.

Akdeniz çanağında söndürülmekte zorluk çekilen birçok yangın yaşandığını da ifade eden Vali Köşger, Yunanistan, İspanya ve Fransa'da devam eden yangınlar olduğunu hatırlatıp, "Ülkemizde de en iyi şekilde mücadele edildi ve sonuç alındı. Şimdi yaraları sarma zamanı. Biz büyük bir milletiz. Ülkenin geleceği ve vatanın bekası ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunda bir araya gelmesini bilen bir milletiz. İzmir çok güzel bir örnek gösterdi. Antalya Manavgat'ta vatandaşlarımızın ahırlarının yanması sonucu kayıplar oluşmuştu. Onun bir çoğunu devletimiz karşıladı. Ancak İzmirli hemşerilerimiz de kendiliğinden bu bölgelere yardım etmeyi arzu etti. Tarım İl Müdürlüğümüzde bunu organize etti ve bir hayırseverimiz 59 tane küçükbaş hayvan temin etti" diye konuştu.SEL BÖLGESİNE NAKDİ YARDIM ÇAĞRISIYangın bölgesine 84 de büyükbaş hayvanın gönderilmek üzere yola çıkacağını kaydeden Vali Köşger, yaklaşık 50 ton yemin bölgeye sevk edileceğini söyleyerek ihtiyaç duyuldukça yardımların devam edeceğini açıkladı. Duyarlılık gösteren İzmirli hemşerilere teşekkürlerini ileten Köşger son olarak şunları söyledi: "Bir yandan sel afetiyle ilgili de uğraşıyoruz. İklim koşullarının değişmesi sebebiyle bir taraftan kuraklık ve kuraklığa bağlı çok büyük yangınlar olurken bir taraftan da ciddi sel afetleri yaşanıyor. Karadeniz'deki sel afetiyle ilgili de bir kampanya başlattık. Nakdi yardım yapılması konusunda taleplerimiz var. Sanayicilerimiz ciddi katkılar sunuyor ve yardımlar konusunda seferber olmuş durumdalar. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sel bölgesine nakdi yardım yapmak isteyen hemşerilerimiz için hesaplarımız kaymakamlıklarda valiliğimizde var. Buraları da yeniden imar ve ihya etmek için elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl Malatya Elazığ depremiyle başlayan bir afetler süreci yaşamıştık. İzmir'imiz de bir deprem afetine maruz kaldı. Devletimiz İzmir'de 5 binin üzerinde konutu hızlı bir şekilde inşa ediyor. İzmir'e o kadar yardım yağmıştı ki depolamakta yetersiz kaldığımız olmuştu. Şimdi yardım sırası bizde. İzmirliler de aynı duyarlılığı gösterecek."

Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşmasının ve edilen duanın ardından küçükbaş hayvanları taşıyan TIR yola çıktı.


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İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı
İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

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İzmir'den Antalya ve Muğla'daki afetzedelere canlı hayvan ve yem bağışı - Haberler
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