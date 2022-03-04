İzmir'de TEKNOPARK projesi için iş birliği

İZMİR (AA) - Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Hilmi Uğurtaş'ı ziyaret etti.

Aynı zamanda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörlüğü görevini de yürüten Köse, Başkan Yardımcısı ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ile Kurul Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, AOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Saffet Köse, ziyarette, Kuzey İzmir TEKMER'in, teknoloji ve yenilik odaklı girişimcilere iş geliştirme, ulusal ve uluslararası Ar-Ge desteklerine ve mali kaynaklara erişim, yönetim, eğitim, danışmanlık, ağlara katılma, hızlandırıcı programları ve çalışma alanı tahsisi gibi hizmetleri vermek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Köse, üç kurumun iş birliğinde ve uyumunda hayata geçirilen projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve şimdi aynı adımları TEKNOPARK için atmak istediklerini söyleyerek, "Yerel ve ulusal ekosistem çapında ilk defa, bir devlet üniversitesi, bir vakıf üniversitesi ve bir yerel yönetim paydaşlığı ile kurulan teknoloji geliştirme ve girişimcilik ara yüzü olma özelliğindeki TEKMER'den sonra TEKNOPARK için de adımlarımızı atıyoruz. Bu sayede İzmir'de Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde büyük bir pay sahibi olmak istiyoruz." dedi.

TEKNOPARK projesini de birlikte uygulamak ve bir sinerji oluşturmak istediklerini aktaran Köse, bölgeye ve ülkeye hizmet sunmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Ahmet Yiğitbaşı ise "Kuzey İzmir bölgesinin kamu üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığı ile kurulacak KİTGEB, sağlayacağı AR-GE olanakları, altyapı desteği ve ortakların hali hazırdaki mevcut uluslararası bağlantıları üzerinden daha kolay gerçekleştirilebilecek teknoloji transferleri sayesinde, yeni ve ileri teknolojilerin üretilme ve geliştirilmesi için ideal bir ortam oluşturacaktır. Bu kapsamda AOSB'nin de desteğini önemsiyoruz. Umarım bölgeye önemli bir teknoloji geliştirme merkezini hızlıca işler hale getiririz." diye konuştu.