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İzmir'de, parkta ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir'de, parkta ceset bulundu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Hasan Özdemir (63), parkta ölü bulundu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Hasan Özdemir (63), parkta ölü bulundu. Özdemir'in ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olay, saat 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi'ndeki Bizim Park'ta meydana geldi. Park içinde çimlerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirenin Hasan Özdemir adlı kişi olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince parkta çalışma yapıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir'de, parkta ceset bulundu

İzmir'de, parkta ceset bulundu

İzmir'de, parkta ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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