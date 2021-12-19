İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük: 45 işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük: 45 işçi yaralandı

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama sonrası göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre, patlama anında madende bulunan 45 işçi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında, dün akşam saat 21.00 sıralarında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilirken, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işçilerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük: 45 işçi yaralandı

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madenin tümüyle tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını, 22 kişinin yaralandığını belirtti.

İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 45 işçi yaralandı

Vali Köşger'in açıklamasının ardından yaralı sayısıyla ilgili düzeltme açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük: 45 işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük: 45 işçi yaralandı

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

 Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title