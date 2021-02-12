İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
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İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu

12.02.2021 00:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:34
İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu

Deprem ve sel felaketlerinin vurduğu İzmir'de bugün hortum ve şiddetli dolu etkili oldu. Birçok ev ve araçta maddi hasar meydana gelirken, Alaçatı'da hortum nedeniyle 16 kişi yaralandı. Mavişehir'de etkili olan sağanak yağış ve dolu denizde taşma riski oluştururken, facianın boyutu görüntülerde ortaya çıktı.

İzmir'de sonzamanlarda meydana gelen doğal afetler kent sakinlerini ciddi bir şekilde korkuttu. Art arda yaşanan depremlerin ardından geçtiğimiz günlerde selin vurduğu İzmir'de şimdi de hortum felaketi yaşandı. Alaçatı'da etkili olan hortum nedeniyle birçok ağaç ve aydınlatma direği uçtu.

16 HEMŞERİMİZ YARALANDI"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Alaçatı'da meydana gelen fırtına ve hortum felaketinde biri ağır olmak üzere 16 hemşerimiz yaralandı. Alaçatı Port bölgesinde maddi hasar meydana geldi. Geçmiş olsun Alaçatı'm. Tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz, hep birlikte en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.

Öte yandan Mavişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği belirtildi. Yetkililer vatandaşları taşma riskine karşı uyardı. İzmir'deki facianın boyutu ise fotoğraflarda ortaya çıktı.

İzmir'deki hortum, dolu ve sağanak yağışından görüntüler şu şekilde:

İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
İzmir'de gerilimli gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu
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