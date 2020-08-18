İZMİR'DE ÇÖP KOKUSUNA VATANDAŞLARDAN ÇİFT KATLI MASKE ÖNLEMİ
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İZMİR'DE ÇÖP KOKUSUNA VATANDAŞLARDAN ÇİFT KATLI MASKE ÖNLEMİ

İZMİR'deki Harmandalı Çöp Depolama Alanı'ndan yükselen ve çevre ilçelerden hissedilen ağır çöp kokusu vatandaşları canından bezdirdi.

18.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:01

İZMİR'deki Harmandalı Çöp Depolama Alanı'ndan yükselen ve çevre ilçelerden hissedilen ağır çöp kokusu vatandaşları canından bezdirdi. Kokuyu engellemek ve kendilerine geçici de olsa bir çözüm sağlamak isteyen vatandaşlar yüzlerine kat kat maske takıyor.

İzmir'de Harmandalı Çöp Depolama Alanı'nda sıcağın ve rüzgarların etkisi ile birlikte etrafa yayılan ağır çöp kokusu, kentin üzerine kabus gibi çöküyor. Çevre ilçelerde oturan vatandaşlar sıcak yaz günlerinde balkonlarında oturamaz, kapı pencere açamaz hale geldi. Çiğli Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir araya gelerek bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirtti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen yöre halkı, seçimden önce Soyer'in Harmandalı Çöp Depolama Alanı için verdiği sözleri hatırlattı. Çocuklarının sağlığından endişelendiklerini ifade eden vatandaşlar, yaşlıların ve rahatsızlığı bulunanların nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Vatandaşlar çareyi kat kat maske takmakta buldu.

'ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN ENDİŞELİYİZ'

20 yıldır çöp sorunu ile karşı karşıya olduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Asım Yılmaz (73), "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İzmir'e bu manzara yakışıyor mu? Kapımızı penceremizi açamıyoruz. Çocuklar hasta oluyor. Yaşlılar nefes almakta güçlük çekiyor. Bu sorunun çözülmesi lazım. Buranın çözülmesi için eylemler yapıldı, araçların yolları kesildi, başvurular yaptık. Sonuç yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorunla ilgilenmiyor. Bütün İzmir'in çöpü buraya geliyor. Araçlar yollara çöp akıta akıta geliyor. Yollar hep çöp suyu olduğundan kokuyor. Hastalık saçıyor. Hem kendimiz hem çocuklarımız için endişe ediyoruz. Burası mikrop yuvası. Bir an önce bu soruna çare bulmaları lazım" dedi.

'KÖY GİBİ BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ'

Yoğun ve ağır kokunun yanı sıra sineklerin de çok olduğunu dile getiren vatandaşlardan Hidayet Ekim (57), "21 sene oldu burada oturalı. Çok fena bir koku geliyor. İnsanlarımız rahatsız. Çocuklar parka çıktığı zaman hastalanıyor. Mahallemiz çok güzel bir yerde. İsmiyle de gurur duyuyoruz ama bu manzaralar yakışmıyor. Hemen yakınımızda Manisa'da tesis kuruldu. Turizm kenti, ticaret kenti diyoruz ama köy gibi bir şehirde yaşıyoruz. Tesis kurdular hala dökülüyor. Vatandaşlarımız kokudan çok rahatsız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi mağdur ettiği gibi ilçe belediyemizi de mağdur ediyor. Kokunun pisliğin olduğu yerde sinek de çok oluyor" diye konuştu.

'NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM'

Kalp hastası olduğunu ve koku nedeniyle nefes almakta zorlandığını vurgulayan vatandaşlardan Nuh Mehmet Atahan (73), "Kalp hastasıyım.

8'nci katta çalışıyor olmama rağmen bu koku benim nefesimi daraltıyor. Koku yayıldığında pencereleri kapatıyorum. Seçim zamanı mahallemize her gelen

çöp depolama alanının kalkacağını söylüyor. Ancak, kaldırılmıyor. Bir 30 yıl daha bu kokuyu çekeriz diyorum. Böyle bir idare ile bu iş yürümez. Çeşitli eylemler yapıldı. Ancak, soruna çözüm bulunmadı" dedi.

'ÇÖPLER GİDEREK EVLERİMİZE YAKLAŞIYOR'

Çöplerin her geçen gün yerleşim yerlerine daha da yakınlaştığını belirten mahalle sakinlerinden Hasan Oruç (57), "Yıllardır bu çöp kokusunu çekmekten bıktık. Metan gazının insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu bilirsiniz. Harmandalı'da çöp arabaları geçerken de çöp kokusundan geçilmiyor. Çöplerin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Çöpler giderek evlerimize yakınlaşıyor. 1 kilometre gibi bir mesafe kaldı. Sabaha kadar bu kokuyu çekiyoruz. koku, gece zehir gibi geliyor. Kalp ameliyatı geçirmiş bir kişiyim, ama bu gazı solumak zorunda bırakılıyorum" dilerek, tepkisini dile getirdi.

Vatandaşlardan Bekir Gökdemir (55) de "Vaat edilmesine rağmen sorunlar hiçbir zaman çözülmedi, hala çöp kokuyor. Kapımızı pencerelerimizi havalandırmak için açmakla kapatmamız bir oluyor. Çocuklarımızı, torunlarımızı parka çıkarıyoruz ama kokuyu saldıkları zaman herkes evlerine kaçıyor.

Ama bu da çözüm değil çünkü elerimizde çöp kokuyor" diye konuştu.

İZMİR'DE ÇÖP KOKUSUNA VATANDAŞLARDAN ÇİFT KATLI MASKE ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

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