İzmir'de Bin 200 Kişi MHP'ye Katıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aralarında farklı siyasi partilere mensup kişilerinde yer aldığı, çeşitli sosyal ve meslek gruplarına mensup 1200 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığının düzenlediği katılım törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, 25. Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, MHP İzmir il Başkanı Necat Karataş, İl Başkanlık Divanı üyeleri, il yöneticileri ve TÜRKAV İzmir İl Başkanı Birol Demirci katıldı.

Görkemli tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Karşıyaka İlçe Teşkilatının faaliyetlerinin kapsayan bir sine vizyon gösterisi partililere izlettirildi. MHP'ye katılan bin 200 yeni üyeyi temsilen 120 üyeye rozetleri tek tek takıldı.

MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, MHP'nin Türk siyasetindeki duruşundan bahsettiği konuşmasında, "MHP'nin, Devlet Bahçeli önderliğinde devlet bekası ve millet geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak ülke çıkarları doğrultusunda siyaset yaptığına dikkat çekti.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş yaptığı konuşmada, asılsız istifa haberlerine tepki gösterdi. Karataş, "Uzun süreden beri çeşitli basın ve medya kuruluşlarının yaptıkları 'MHP'de istifa depremi' yalanı haberleri hepinizin malumudur. Aslı astarı olmayan, algı üzerine kurgulanan bu haberlere ne yazık ki bazı çevreler de itibar ediyor, daha da çok yaymaya gayrette gösteriyor. Biz de bugün buradan cevap veriyoruz; bir hafta öncesi Bayraklı ilçemizde istişare toplantısında sürpriz şekilde topluca gelerek 100'ün üzerinde vatandaşımız partimize katıldı, dün cumartesi günü Kemalpaşa ilçemizde ise 300'ün üzerinde yeni üye katılımı yapıldı, bugün Karşıyaka ilçemizde ise muhteşem bir üye katılımı yapıldı. Karşıyaka ilçemizde 1 Kasım 2015 tarihlerinden itibaren işe giriş ve çeşitli sebeplerle istifaların toplamı 67 kişi, yakın tarihte Karşıyaka ilçemize yeni katılan üye sayısı ise 1200 kişidir. Deprem var mı var? Bu MHP'de istifa depremi değil, katılım rüzgarıdır katılım depremidir." dedi.

"Yalan yanlış haberlerle MHP aleyhine algıya oynayan bir takım basın ve medyanın, kalbi, vicdanı, ve güzü kör değilse bu muhteşem katılım haberlerini de yazmalıdır." diyen Karataş, "Bu katılımlar devam edecektir. İlçe ilçe bu katılımlar yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisine ilgiyi ve yönelişi herkes görecek, 2019 hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz.

MHP'nin politikaları doğrudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dürüst, ilkeli bir lider, parti politikalarının da doğru olduğuna işaret eden MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, partiye yeni katılan üyelere 'hoş geldiniz' diyerek, "MHP sizlerle büyüyor. MHP sizlerin verdiği güçle 2019'da gerek mahalli idareler gerekse cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde başarısıyla da bunu ispat edecektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, "MHP, ülkemize zarar vermek isteyen her unsurun karşısındadır. Bu vatan kurtuluş savaşında nasıl tek vücut olduysa bugünde aynı şekilde olmak zorundadır. Çünkü söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Devlet ve millet bütünleşmesi için elimize geçen tarihi fırsatların gereğini ülkemizin geleceği için yapıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz için dün ne yaptıysak, bugünde onu yapıyoruz, yarında yapacağız. Ülkemizde uzun bir süredir gündemi MHP belirliyor. Salı günü grup konuşmasında Liderimiz yol haritasını sunuyor. Siyaset o rota üzerinde ilerliyor. Bu sadece Allah rızası için siyaset yapmamızın sonucudur. Bizler büyük bir aileye mensubuz Türk'üz, Türk milliyetçisiyiz bu büyük milletin partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilalli sancağını burçların en üst noktasına dikmek için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz" dedi. - İZMİR