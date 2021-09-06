İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
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İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce aynı yönden ilerleyen otomobile arkadan çarptı, daha sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride uçtu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce aynı yönden ilerleyen otomobile arkadan çarptı, daha sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride uçtu. 2 minibüs, 1 cip ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan üst geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y. idaresindeki 35 HB 0780 plakalı minibüs, Karşıyaka yönünde Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, önce aynı yönde ilerleyen Refik B. yönetimindeki 35 Y 5867 plakalı otomobile arkadan çarptı, daha sonra savrulan minibüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada minibüs, Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Can Y. kontrolündeki 20 ACJ 615 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ali Can K.?nin otomobili, aynı yönde ilerleyen Kürşat D. yönetimindeki 35 S 71027 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi. Öte yandan, Burak Y.?nin kullandığı minibüsün, orta refüjü aştığı sırada fırlayan demir bariyerler Hüseyin E. idaresindeki 35 UK 669 plakalı otomobile ve Ecem H. yönetimindeki 35 EC 997 plakalı otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafiğe kapattı. Meydana gelen kazada ilk 1'i ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken, çekiciler yardımı ile yoldaki araçlar kaldırıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların hastanede tedavisi sürerken, zincirleme kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Anadolu Caddesi 2 saat süren çalışmaların ardından tekrardan trafiğe açıldı.

İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI
İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 11 YARALI - Haberler
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