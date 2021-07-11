İzlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı

Bursa'da annesiyle birlikte girdiği dükkanda boğazına şeker kaçan çocuk, kuaförün müdahalesiyle ölümden döndü.

Bursa'da annesiyle birlikte girdiği dükkanda boğazına şeker kaçan çocuk, kuaförün müdahalesiyle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Annesiyle birlikte dükkana alışveriş için giren minik çocuğun yediği şeker boğazına kaçtı. Çocuğun nefes alamayıp morardığını gören alışveriş merkezi çalışanları, ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Her geçen dakika daha da fenalaşan çocuğun ölmek üzere olduğunu gören annesi feryat etmeye başladı. Annenin feryadını duyan yan dükkandaki kuaför Ercan Uşak, oraya giderek, ne olduğu anlamaya çalıştı. Uşak, çocuğun boğazına kaçan şekerden dolayı fenalaştığını anlayıp, bir gün önce internette izlediği tekniklerle çocuğa müdahale etti. Uşak, çocuğun boğazındaki şekeri çıkartarak hayata tutunmasını sağladı.

Kuaför Ercan Uşak, 2 ay sonra çocuğu olacağını ve doğacak çocuğunun başına böyle bir durum gelmesi halinde nasıl müdahale edeceğiyle ilgili video izlerken bu sağlık tekniğini öğrendiğini söyledi. Çocuğu ölecek diye feryat eden anne, çocuğunun kurtulduğunu görünce sevinçten baygınlık geçirdi. Çocuğun boğazına kaçan şekerin çıkartılması ve annenin baygınlık geçirmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir gün önce izlediği videodaki tekniklerle çocuğun hayatını kurtardığını anlatan kuaför Ercan Uşak, "Mudanya ilçesinde 13 yıldır vatandaşa hizmet veriyorum. Evleneli 2 yıl oldu. Allah kısmet ederse 2 ay sonra çocuğum olacak. İlk çocuğum olacağı için çocuğumun başına bir şey gelirse nasıl ilk müdahale edileceğiyle alakalı eğitici videolar izliyordum. İzlediğim videoda çocuğun boğazına bir şey kaçarsa nasıl çıkartılacağı gösteriliyordu. Bu videoyu izledikten bir gün sonra yan dükkanımızdan bir feryat sesi duydum. Hemen sesin geldiği dükkana giderek baktım. İçeride kalabalık vardı. Ne olduğunu baştan anlamaya çalıştım. Sonra çocuğun boğazına şeker kaçtığını ve fenalaştığını gördüm. Bunu gördükten sonra hiç tereddüt etmeden kalabalığın içine dalarak, çocuğa bir gün önce internetten izlediğim videodaki gibi müdahale ettim. Çocuğu baş aşağı çevirip sırtına hafif hafif vurarak boğazına kaçan şekeri çıkarttım. Çocuğa müdahale etmesem belki de ölecekti. Orada bulunanlar müdahale etmiş ama çıkartamamış. İzlediğim videodaki teknikler sayesinde çocuğun hayatını kurtardım. Çocuğun kurtulduğunu gören annesi ise sevinçten bayıldı. Bir çocuğun hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Olaya şahit olan İmran Aslan, "Biz işyerinde arkadaşlarla servis işini nasıl yaparız diye konuşurken, kadın müşterinin çocuğu tıkanmaya başladı. Ben gördüm, direkt müdahale ettim. Epey uğraştım, boğazındaki şekeri çıkartamadım. Komşumuz Ercan sağolsun gelip çocuğun boğazındaki şekeri çıkarttı" şeklinde konuştu.

Ercan Uşak'ın iş arkadaşı Hayri Korkmaz ise, "Ercan'la 13 yıldır birlikte çalışıyoruz. Arkadaşımızla birlikte küçük bir mola için dükkanın önüne çıkmıştık. O esnada karşı komşu esnaftan sesler yükselmeye başladı. Gidip baktığımızda içeride kalabalık vardı. Herkes telaş içindeydi. Ercan arkadaşımız olaya müdahale edip çocuğun boğazındaki şekeri çıkarttı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı