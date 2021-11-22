İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: Ho

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, prostat hücrelerinin büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan Holmium Lazer Prostat Tedavisinin (HoLEP) ulaştığı teknolojiyle birlikte bugün altın standart tedavi yöntemi haline geldiğini belirterek, hastalarda minimum kanama riski ve yatış süresinin kısalması ile benzer yöntemlere göre çok daha hızlı bir iyileşme sağladığını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaş ile birlikte vücutta oluşan hormon dengesizliği nedeniyle prostat hücrelerinin büyümesi (BPH) dünyada ve Türkiye'de erkeklerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. İstatistiklere göre bu sorun, 51 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısı ve 80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 90'ını etkiliyor.

Kullanılan lazerin gücü arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, özelikle yaşam süresinin uzamasıyla birlikte iyi huylu prostat büyümesinin çok daha geniş bir popülasyonu etkileyen bir sorun haline geldiğine işaret etti. Yencilek, BPH tedavisinde kullanılan Holmium Lazer Prostat Tedavisinin (HoLEP) ulaştığı teknolojiyle birlikte bugün altın standart tedavi yöntemi haline geldiğini belirterek, şunlar aktardı:

"HoLEP yöntemi 1990'lardan günümüze dek kullanılıyor ancak o dönemde bir takım çekinceler nedeniyle çok yaygınlaşmadı. Yöntemin ilk kullanıldığı zamanlarda lazerin enerjisi düşüktü. Enükleasyon bugüne yakın derecede başarılıydı ancak kanamanın kontrolü açısından bugünkü gibi yüksek bir başarı yoktu. Zamanla lazer teknolojisi gelişti ve lazerin gücü arttı. Böylece koagülasyon dediğimiz kanamayı kontrol etme gücü de artırıldı. Bunun sonucunda da son 10 yılda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaygın olarak kullanılarak prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmeye başlandı."

Prostatı ciddi derecede büyümüş hastaların tedavisinde önemli seçenek

İyi huylu prostat büyümesinin 60 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ından fazlasında ortaya çıkan idrar zorluğunun en önemli nedeni olduğunu hatırlatan Yencilek, üstelik yaş arttıkça durumun daha da kötüleşebildiğini vurguladı.

HoLEP'in iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren tüm hastalara uygulanabilen bir yöntem olduğunun altını çizen Yencilek, "Gerçekleştirilen ilaç tedavilere rağmen sıkıntıları devam eden hastalarda cerrahi gündeme gelebileceği gibi, idrar yapma problemleri şiddetli olan grupta da ilk seçenek olarak akla gelmektedir. HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren bu grup hastalarda da uygulanabilen yöntemdir. Her boyutta prostat bu yöntemle endoskopik (kapalı) olarak tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemle prostatın idrar akışını engelleyebilecek tüm kısım çıkarılabildiği için özellikle ciddi derecede büyümüş hastaların tedavisi için de önemli bir seçenektir." ifadelerini kullandı.

Yencilek, kullanılan diğer yöntemlerde ancak 90 ml'ye kadar olan prostatların ameliyat edebildiğine işaret ederek, "90 ml üstü prostat büyümelerinde açık ameliyatlar önerilmektedir. Ancak her boyutta prostat büyümelerinde uygulanabilen HoLEP, 150 gram üzerindeki prostat büyümelerinde ilk tercih edilen yöntem olmalıdır." uyarısında bulundu.

Tekrarlama riski çok düşük

HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliğinin çok az olmasından dolayı hasta açısından da önemli kazanımları olduğunun altını çizen Yencilek, "Dolayısıyla prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilemez ve işlem sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar da gözlenmez. İdrar tutmayı sağlayan sfinkter adı verilen yapı HoLEP ameliyatıyla müdahale edilen bölgenin dışında kalıp korunduğu için de işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemin de önüne geçilmesi sağlanır. Sonuçta, idrar akışı anında iyileştirmesi, hastanede kalış süresinin kısa olması, kan sulandırıcı ilaç kullanırken, ameliyat olabilmeye imkan sağlaması ve tekrar prostat ameliyatı gereksiniminin çok düşük olması gibi kazanımlarıyla birlikte hasta dostu bir yöntem olduğunu söylemek mümkün." bilgisini verdi.

Kısa sürede günlük yaşamına dönebiliyor

Yencilek, HoLEP ameliyatı sonrasında hastanın 1-2 hafta içinde gündelik yaşamına dönebildiğini aktararak, "Bu yöntemde ameliyat idrar kanalından bir endoskopla girilerek gerçekleştirilir. Herhangi bir kesi yapılmadığı için de hasta günlük yaşama çok hızlı dönebilir. İşine başlayabilir, otomobil kullanabilir. Ancak bu süre zarfında ağır cisimleri kaldırmaktan, cinsel ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Bir başka noktanın daha altını çizmem gerekirse, İyi huylu prostat büyümesi sorunu yaşayan hastalarda kullanılan HoLEP için bir yaş sınırı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

BBH'de kanser riski bulunmasa da erkekler rutin kontrollerine devam etmeli

Bu yöntemin ayrıca, ameliyat sonrasında prostat dokusunun patolojik yönden analiz edilmesi imkanını sağladığını hatırlatan Yencilek, bunun da olası kanser riskini minimize etmek adına önemli olduğunu belirtti.

Yencilek, bilinenin aksine iyi huylu prostat büyümesinin kansere dönüşemeyeceğinin de altını çizerek şunları aktardı:

"Prostatın bilimsel olarak 4 anatomik bölgesi bulunmakta. Ancak pratikte anlatmak için 2 bölgeden söz ediyoruz: İç ve kabuk bölgesi. Daha iyi anlaşılması için prostatı bir portakala benzetirsek içindeki meyve kısmı ve kabuğu. İyi huylu prostat büyümesi prostatın iç kısmından, kanser ise dış kısmından gelişir. Bunu bilmek şu açıdan önemli: İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat geçirenler prostatını aldırdıkları için artık takibe gerek olamadığı gibi yanlış bir kanıya varıyorlar. Oysaki bu kanı son derece yanlış. İyi huylu prostat büyümesi için yapılan ameliyatların hepsinde prostatın kabuk kısmı yerinde bırakılır, iç kısmı boşaltılır. Dolayısıyla kabuk kısmında kanser gelişme riskinin devam ettiği akıldan çıkarılmamalı, rutin yıllık prostat muayenesine devam edilmelidir."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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