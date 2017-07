İTÜ'de Mezuniyet Coşkusu

İstanbul Teknik Üniversitesi, 3 bin öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı. İTÜ Stadyumu'nda gerçekleştiren 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, renkli görüntülere sahne oldu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: "Türkiye'nin inşasında İTÜ'lüler önemli görevler üstleniyor. Üstlenmeye de devam edecek."



İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 7 Temmuz Cuma günü İTÜ Stadyumu'nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. İTÜ'lü öğrencilerin mezuniyet mutluluğuna, akademisyenler, mezunlar ve aileleri de ortak oldu. İTÜ, bu dönem 3.000 lisans öğrencisini geleceğe uğurladı. Mezuniyet töreninde, bu yıl katıldıkları her yarışmada ödülleri kucaklayan İTÜ öğrencilerinin spor, bilim alanında gösterdikleri başarılardan ve okuldaki anılarından kesitlerin yer aldığı film gösterildi.



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, konuşmasına öğrencileri tebrik ederek başladı. Öğrencilerin başarılarında ailelerin, öğretim üyelerinin de payının büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olarak köklü bir ekole sahibiz. 244 yıllık tarihimiz boyunca en iyi mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, iş adamlarını, sanatçıları ve bilim adamlarını yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin inşasında İTÜ'lüler önemli görevler üstleniyor. Üstlenmeye de devam edecek. Bundan sonraki yaşamınızda da başarılar diliyorum."



Mezunlar adına konuşmayı 1987 İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yaptı. Bilecik, konuşmasında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:



"İnsan hayalleri ile vardır ve aklıyla, hayallerini yönlendirir. Artık yaşamınızın en önemli virajlarından birini dönmeye hazırlanıyorsunuz. Gerçek hayat dediğimiz, iş dünyasında yerinizi almaya başlayacaksınız. Yaşamınızın bu yeni evresinde; kendinize güvenin ve hiçbir şeyden korkmayın. Zira sizler, bu yeni döneme çok güçlü bir donanımla giriyorsunuz. İTÜ diplomanız, sizlere meslek hayatınızda elbette önemli bir avantajlar sağlayacak. İTÜ'nün özgürlükçü, paylaşımcı, toplumla ve iş dünyası ile iç içe geleneği ve duruşunun sizlere bu süreçte kazandırdığı değerli niteliklerinizi unutmayın. İTÜ'nün 100.000'i aşkın mezun network'ü iş yaşamınızdaki en büyük güvencelerinizden biri olacak. Siz de zaman zaman benim gibi, yaşamınıza şöyle bir dönüp bakacaksınız. Geride bıraktığınız birçok durağı, geçtiğiniz dönemeçleri düşüneceksiniz. Belki 'Keşke bazı tercihleri farklı yapsaydım.' diye düşündüğünüz zamanlar olacak. Ancak şundan eminim, hepiniz benim gibi, "Bir daha dünyaya gelsem yine İTÜ'yü tercih ederim" diyeceksiniz. "



EN YÜKSEK DERECEYİ İKİ ÖĞRENCİ PAYLAŞTI



4.OO üzerinden 3.96 not ortalamasıyla en yüksek dereceyi iki öğrenci paylaştı. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Utku Emre Ali ve Mimarlık Bölümü'nden Tayfun Saman, okulu dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Tayfun Sağlam, "5 yıl önce bugünlerde İTÜ'yü kazandığımızı öğrendiğimiz zaman yaşadığımız sevinç, bugün dolu dolu geçen 5 yılın ardından nitelikli bir aidiyet, eğitim ve kültür birikiminin gururunun habercisiydi. Zorlu eğitim sürecinde bizlere yol gösteren hocalarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlerin topluma, ülkemize ve dünyaya yararlı bireyler olmasındaki çabaları, mesleki ve bireysel gelişimimize olan katkıları unutulamaz. İTÜ her ne kadar Türkiyenin en köklü ve nitelikli eğitim veren kurumlarından biri olsa da, unutmamamız gerek bir nokta, bizim rekabet içinde bulunduğumuz kurumların Amerika ve Avrupa'nın en iyi okulları olduğudur. Bu nedenle İTÜ ailesi ve mezunları olarak hepimizin görevi İTÜ'yü dünyanın en saygın kurumlarından biri haline getirmektir. Bunun için mezunlar olarak biz üzerimize düşen görevi üstlenmeye hazırız."



Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Utku Emre ise bu zorlu süreçte ailesinin, öğretmenlerinin kendisinin hiç yalnız bırakmadığını belirterek emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Emre, başarılı olmanın yolunun düzenli çalışmaktan geçtiğini söyledi.



EKONOMİ BÖLÜMÜ İLK MEZUNLARINI VERDİ



İTÜ Ekonomi bölümü bu yıl ilk mezunlarını verdi. Ekonomi bölümünü çok bilinçli bir şekilde seçtiğini anlatan Yusuf Öğdük, "İTÜ'de ekonomi bölümünün olması büyük bir ayrıcalıktır. Bu bölümü seçtiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok severek bu bölümü okudum. Okurken iş dünyasına yön veren İTÜ'lüler ile sürekli bir araya gelme imkanı bulduk. Onların deneyimlerinden faydalandık. İTÜ'de kazandığım bu birikimle iş dünyasına rahatlıkla 1-0 önde başladığımızı söyleyebilirim. Ekonomi bölümünün ilk mezunları olarak iş dünyasına başarılarımızla biz de imza atacağız."



Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, tribünleri dolduran ailelerini selamladı244 yıllık tarihe sahip olan İTÜ'nün mezuniyet töreninde 244 öğrenci gönüllü olarak görev aldı. Tören, Mezuniyet Yeminini eden öğrencilerin coşkuyla keplerini havaya atmasıyla sona erdi.



