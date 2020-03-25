İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
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İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci korona virüs tehlikesi nedeniyle Türk Hava Yollarının uçağı ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

25.03.2020 02:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:52
İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

MİLANO - İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci korona virüs tehlikesi nedeniyle Türk Hava Yollarının uçağı ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Kuzey İtalya'da yaşayan ve Milano Başkonsolosluğuna başvuran 371 öğrenciden 213'ü sabah saatlerinden itibaren Milano Malpensa Havaalanı'na geldi. Gün içinde havaalanına erişim sırasında sıkıntı yaşayan bazı öğrenciler Başkonsolosluk yetkililerinin müdahale ve yardımlarıyla havaalanına ulaştı. Öğrenciler, Türk Hava Yolları'nın TK1876 seferiyle Samsun'a doğru TSİ 22.40'da yola çıktı. Daha önce TSİ 20.45'de kalması beklenen uçak, son anda gelen olur düşüncesiyle bir süre daha bekletilerek rötarlı kalktı. Öğrencilerin Samsun'da 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

TC Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, ailelerden ve öğrencilerden gelen talep üzerine Sağlık ve Dışişleri Bakanlıkları'nın bir araya geldiğini ve Cumhurbaşkanı'nın direktifi ile öğrencilerin gönderilmesi kararı alındığını belirtti. Operasyonu tahliye değil, 'opsiyon' olarak tanımlayan Milano Başkonsolosu Uludüz, seferin bu nedenle ücretli olduğunu hatırlattı.

Milano Politecnico Üniversitesi'nde Makine-Teknik bölümde okuyan Kerim Arda Gülseveni yaklaşık 3 haftadır evde kaldıklarını ve stres altında olduklarını belirterek, "Başımıza bir şey gelse en azından Türkiye'de yakınlarımızın yanında oluruz ve tedavi edilme şansımız olur. İtalya'da şuanda sağlık sistemi çok kötü durumda olduğu için, başımıza korona virüs harici bir şey gelse de tedavi şansımız olmaz. Bu yüzden dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Gülseven, Milano Başkonsolosluğuna her saat ulaşabildiklerinin altını çizdi ve çalışanlara özverileri çabalarından dolayı teşekkür etti.

Milano Politecnico Üniversitesi'nde mimarlık okuyan İrem Gizem Aras ise salgının İtalya'da ilk zamanlarda ciddiye alınmamasından dolayı bu derece yayıldığını ifade etti. Aras, "Çok sayıda insan salgının yayılmayacağını düşünerek uyarılara uymadı. Karantina uygulamasında tatil havasına büründüler" dedi.

Milano'ya Erasmus programı dahilinde Politecnico Üniversitesi'nde şubat ortasında eğitim almaya gelen ODTÜ öğrencisi Ertuğ Erpek, ailesinin ilk etapta geri dönmesini istemediğini ancak tahliye kararı sonrasında fikir değiştirdiğini belirtti ve "İnsanlar başta çok rahattı, ne maske ne eldiven taktılar ve yayılmanın öncüsü oldular. 10 gündür market dışında hiçbir yere çıkamıyordum. Bu zorlu süreci Türkiye'de geçirmeyi mantıklı buldum" dedi. Erpek, 14 günlük karantina sürecinin ev karantinasından daha güvenli olduğunu ifade etti.

Milano Üniversitesi'nde bir dönem staj yapmak için İtalya'da bulunan hemşirelik öğrencisi Eda Nur, mevcut şartlar nedeniyle stajının iptal edildiğini söyledi. Ölümlerin yoğun yaşandığı Bergamo'da hastaneye yakın bir yerde oturduğunu söyleyen Nur, "Gergin bir durumdu, her gün ambulans sesi duymak insanı kötü etkiliyor" dedi. Karantina uygulamasının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyleyen hemşire adayı "Öncelikle sosyal hayatın durması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

Kaynak: İHA

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İtalya'da eğitim gören 213 öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

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