İstikşaf, İstikşafi ne demek? İstikşafi Görüşme nedir? Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmesi'nde neler oldu?

Yunanistan ve Türkiye arasında 5 yıl aradan sonra ilk kez bugün İstanbul'da gerçekleştirilen istikşafi görüşmeler sona erdi. Vatandaşlar, İstikşafi nedir, ne demek? İstikşafi Görüşme nedir? Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmesi'nde neler oldu? merak etti. İşte tüm detaylar...

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan İstikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı. Görüşme sonrası İbrahim Kalın, "Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" ifadelerinde bulundu ve iki ülke, görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Bunun üzerine vatandaşlar İstikşafi kelimesinin anlamını ve İstikşafi Görüşme ne demek araştırmaya başladı. İşte detaylar...

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NE ANLAMA GELİYOR?

Son günlerde Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz özelinde yürüttükleri müzakereler, yazılı ve görsel basında sıklıkla yer almakta ve bunlar "istikşafi görüşme" olarak nitelendirilmektedir. Dilimizde zaman zaman "pik" yani zirve yapan "istikşaf" ve bu sözcüğün türevleri olan "istikşafat", "istikşafi", "istikşafi görüşme" sözcüklerinin tanımları gündeme gelmekte ve merak edilmektedir. İşte anlamları...

İSTİKŞAFİ VE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu, TDK'ya göre İstikşafi şöyle tanımlanır;

Ahteri Mustafa Efendi, istikşafı "Bir nesnenin açılmasını isteme"; Redhouse, "Keşif ve izharını talep etmek"; Şemseddin Sami, "1. Keşf ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma. 2. Düşman ordusunun veya mevakiinin ahvalini anlamaya çalışma. İstikşafat-ı askeriye, istikşaf taarruzu, istikşaf-ı adi, istikşaf haritası, istikşaf kolu"; Ali Nazima ve Faik Reşad, "Keşf etmeye çalışmak, çalışılmak. (Ekseriya 'ahval' ve 'mevaki-i düşmanı teharri ve teftiş' manasında kullanılır.)"; İbrahim Cudi, "Keşfe çalışmak, çalışılmak ekseriya (düşmanın ahvalini, mevakiini teftiş ve taharri) manasında kullanılır"; Raif Necdet Kestelli, "1. Keşif ve tahkike çalışmak. 2. Düşmanın ahvalini, mevazıını keşfe çıkmak"; Mertol Tulum, "1. (bir şeyin ne/nasıl/nice olduğunu) Anlamaya çalışma. 2. Eylemek, (bir şeyin neliğini ve niteliğini) anlamaya çalışmak"; Ali Püsküllüoğlu, "Araştırma"; Kubbealtı Lugati, "1. Keşfetmeye çalışma, ayrıntısını, ne olup bittiğini anlamak için araştırma, yoklama. 2. Düşmanın bulunduğu mevzii, araziyi ve alınan tertibatı öğrenme."; Türk Dil Kurumu da, "Araştırma" olarak açıklamaktadır.

Muallim Naci, istikşaf için "Keşfetmeye çalışmak, çalışılmak. Ekseriya 'ahval ve mevaki-i düşmanı taharri ve teftiş' manasında kullanılır. İstikşaf-ı kavli, istikşaf-ı taarrruzi"; istikşafat için de "İstikşafatlar. İstikşafat-ı askeriye, istikşafat-ı mütevaliye" tanımlarını vermektedir. Ferit Develioğlu, istikşafa "Keşfetmeye çalışma, ne olup bittiğini öğrenmek için araştırmada bulunma."; istikşafata da "Keşfetmeye çalışmalar, araştırmada bulunmalar." açıklamasını yapmaktadır. Yaşar Çağbayır, istikşafın tanımını "1. Keşfetmeye çalışma; araştırma. 2. Düşmanı yok etmek amacına yönelik olarak düşmanın ve arazinin durumunu, alınan tertibatı öğrenmeye çalışma. İstikşaf etmek, araştırmak."; istikşafatı da "Keşif hareketleri, araştırmalar." olarak yazmaktadır. Mehmet

TÜRKİYE YUNANİSTAN İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMESİ DETAYLARI

Türkiye ve Yunanistan arasında ilk keşif amaçlı istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında yapıldı. Taraflar arasında 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirilirken en son görüşme olan 60'ncı tur ise Mart 2016'da Atina'da düzenlendi.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı. Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.62. tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı ama Yunanistan medyasına göre; büyük olasılıkla 25 Mart'ta iki ülke bir araya gelecek.25 Mart'ta hem Türkiye konusunun tekrar ele alınacağı Avrupa Birliği zirvesi başlayacak hem de Yunanistan'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı 1821'de başlayan ayaklanmanın 200. yılı kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" açıklamasını yaptı.