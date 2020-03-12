İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Haber
Şırnak, Elazığ, Güncel

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Elazığ, Şırnak ve Batman'da programlar düzenlendi.

12.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:45
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Elazığ, Şırnak ve Batman'da programlar düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda öğrenciler şiirler okudu.

Meriç Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Akan Cevher'in günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptığı programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şırnak

Şehri Nuh İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın ülke tarihinin bir özeti olduğunu söyledi.


İstiklal Marşı'nın her dize ve kıtasının ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, milletimizin milli şuurunu, düsturunu, duruşunu temsil eder. Her okuduğumuzda tarihe adeta bir yolculuk yaparız. Gövdesi sağlam olan bu millet, coğrafyasında ve dünya üzerinde dimdik yürümeye devam edecektir. İşte gücümüz inançlarımızda, köklerimizde, tarihimizde, İstiklal Marşı'ndadır. İstiklal Marşı'nı okuyarak şanlı bayrağımızın gölgesinde bu milletimizle devletimiz var olmaya, ilelebet payidar kalmaya devam edecektir."

Programda öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu, oratoryo gösterisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Batman

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Raman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Ertekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci olan Vakıfbank İlkokulu öğrencisi Melek Yıldırım marşın bir bölümünü okudu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi, öğrencilerin okuduğu şiirler ve seslendirdikleri türkülerle devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Haber
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Sadi Konuk Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Metin Oktay Ali Palabıyık Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:43:52. #1.14#