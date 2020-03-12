İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Elazığ, Şırnak ve Batman'da programlar düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Elazığ, Şırnak ve Batman'da programlar düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda öğrenciler şiirler okudu.

Meriç Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Akan Cevher'in günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptığı programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şırnak

Şehri Nuh İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın ülke tarihinin bir özeti olduğunu söyledi.



İstiklal Marşı'nın her dize ve kıtasının ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, milletimizin milli şuurunu, düsturunu, duruşunu temsil eder. Her okuduğumuzda tarihe adeta bir yolculuk yaparız. Gövdesi sağlam olan bu millet, coğrafyasında ve dünya üzerinde dimdik yürümeye devam edecektir. İşte gücümüz inançlarımızda, köklerimizde, tarihimizde, İstiklal Marşı'ndadır. İstiklal Marşı'nı okuyarak şanlı bayrağımızın gölgesinde bu milletimizle devletimiz var olmaya, ilelebet payidar kalmaya devam edecektir."

Programda öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu, oratoryo gösterisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Batman

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Raman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Ertekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci olan Vakıfbank İlkokulu öğrencisi Melek Yıldırım marşın bir bölümünü okudu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi, öğrencilerin okuduğu şiirler ve seslendirdikleri türkülerle devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA