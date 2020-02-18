: İstifasıyla gündem yaratan İsmail Ok için İYİ Parti'den ilk yorum: Değer taşımamaktadır

18.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:17

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, istifa eden milletvekillerine ilişkin twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır" ifadelerini kullandı.Çelik'in açıklamaları şu şekilde: "Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok, şahsi kaprisleri sonucu istifa etmiştir. Bunun üzerini örtebilmek için mesnetsiz ve çirkin ifadelere başvurdular. Bu istifalar, partimiz ve seçmenimiz açısından değer taşımamaktadır.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik

"GİDEN 2 KİŞİNİN BİR DEĞERİ YOKTUR"

Partimize son dönemde 100.000 kişi üye olmuştur ve giden 2 kişinin bir değeri yoktur. İlçe kongrelerimizin yoğun katılım ve birden çok adayla yapılması, partimize teveccühün bir başka göstergesidir. İYİ Parti, halkın teveccühüyle AK Parti'nin tek alternatifi haline gelmiştir. Çokal ve Ok, istifa ederek 2023'de iktidara gelecek partimizin iktidar milletvekili olma şansını da kaçırmıştır. Liderimiz Sayın Meral Akşener yönetimindeki partimizin hedefe ulaşacağından eminiz."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İYİ Parti yönetimini, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması dikkat çekmişti.

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