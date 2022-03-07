İşte, "Yılın Basın Fotoğrafları"

ANTALYA (İHA) - Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2022 yılının kazananları açıklandı.

37 yıldır aralıksız olarak düzenlenmesi ile Türkiye'nin en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğraflarına çevre fotoğrafları damga vurdu. Yılın Basın Fotoğrafı 2022 ödülü, AB Çevre ve Doğa Fotoğrafları arasından seçildi. Dünya medyasında adından başarı ile söz ettiren Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş'ın çektiği Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj felaketini anlatan karesi Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.

2021 yılında yaşanan olaylara damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Üniversite öğrencilerinin özendirilmesi amacı ile 4.'sü verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi'nden Nurullah Memiş'in oldu.

2021'e damga vuran çevre felaketleri

2021 yılında Türkiye genelinde yaşanan başta müsilaj, sel ve yangın gibi felaketler Yılın Basın Fotoğrafı ödüllerine yansıdı. Yılın Basın Fotoğrafı ödülünün kazananı Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, aynı karesi ile AB Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı ödülünü aldı. Ümit Bektaş, müsilaj serisi ile Foto Röportaj kategorisinde ikincilik kazandı, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül de müsilaj fotoğrafı ile AB Çevre ve Doğa üçüncüsü oldu. Antalya Manavgat'ta yaşanan orman yangını karesiyle Sabah Foto Muhabiri Murat Şengül AB Çevre ve Doğa kategorisinde ikinci olurken, Kızılay İyilik Ödülü'de DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli'nin yine Antalya'daki yangında birbirine yardım eden iki gönüllünün fotoğrafına verildi. Yılın Foto Röportajı ödülü de Marmaris'te orman yangınında yaşananları aktardığı fotoğraf serisinin oldu. Marmaris yangınında çektiği karesiyle İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Haber Fotoğrafı ikincisi oldu. Orman yangınlarında çektikleri kareleri ile İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç AB Çevre Özel Ödülü, DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli ise bu daldaki mansiyonu kazandı.

Göçmenler fotoğraflara yansıdı

Taliban'ın hiçbir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesinden sonra ülke genelinde göç akını yaşanmaya başladı. Afganistan'dan kaçan göçmenler, özellikle Türkiye sınırlarına dayanırken, sınırı geçmeyi başaranların yaşadığı zorluklar fotoğraflara yansıdı. EPA Foto Muhabiri Sedat Suna'nın çektiği, kaçakçılar tarafından Van'a getirilen ve gizlendikleri evde gözaltına alınan mültecileri gösteren fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı birincisi oldu. Yine Sedat Suna'nın Suriye'deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen şampiyon güreşçi Adnan Osman'ın şampiyonluk hikayesini anlatan fotoğraf serisi SGDD - ASAM Özel Ödülü, güvenlik güçlerinden kaçmak için kanalizasyon borusunun içine saklanan Afgan mülteci fotoğrafı ise Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soğuk suda donmaktan son anda kurtarılan mülteci bir kadının termal battaniyeye sarılı fotoğrafı da Mustafa Pekcan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Güzellikleri

Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan Türkiye Güzellikleri 2022 Ödülleri'nde ise Harran'dan karesi ile Ahmet Aslan birinci, Sümela Manastırı fotoğrafı ile Metin Öztürk ikinci, Borçka'dan çektiği fotoğrafla Ali Mermertaş ise üçüncü oldu. Bu kategoride sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Yalçın Çiftçi'ye Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi. 5'si verilen ASKA Özel Ödülü'nü ise Sapanca Gölü'nün sisli manzarası ile Hasan İçel kazanırken ATSO adına verilen RotaAntalya özel ödülü Burdur'daki Yarışlı Gölü fotoğrafının oldu. Türkiye Güzellikleri 11-13 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda sergilendikten sonra dünyanın önemli kentlerine taşınacak.

"Sıfır Atık" farkındalığına destek

Yılın Basın Fotoğrafları 2022 ödüllerinde üçüncü kez "Sıfır Atık Özel Ödülü" verildi. "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalığa destek olmak amacı ile verilen "Sıfır Atık Özel Ödülü" Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Foto Muhabiri Öner Şan'ın, Rus sanatçı Güzel Amirova'nın atık malzemeden yaptığı kıyafet ve heykel fotoğrafına verildi.

Üniversite gençliğini fotoğrafa özendirme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği "Ara Güler Özendirme Ödülü" ise bu yıl dördüncü kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülü, Çukurova Üniversitesi öğrencisi Nurullah Memiş'in fotoğrafına verildi.

İlk Onur Ödülü Sökmen Baykara'ya

Ayrıca bu yıl Türkiye Foto Muhabirleri Derneği aldığı bir kararla her yıl bir usta isme Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine karar verdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu ilk ödülü 1958 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde mesleğe başlayan ve 1965 ve 1992 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde görev yapan 86 yaşındaki Sökmen Baykara'ya verilmesine karar verdi. Baykara'nın bu yıl içerisinde yayınlanan "Gözle Yazılan Tarih" adlı kitabı da medya dünyasında ilgi çekmişti.

Ödüller Haziran'da dağıtılacak

Toplam ödülü 37 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında Ankara'da sahiplerini bulacak.

Gençlerle buluşmalar

Türk medya ve fotoğraf dünyasından önemli isimleri bir araya getiren jüri, Antalya'da Aska Lara Otel'de 4 gün süren bir organizasyonla toplandı. Fotoğrafların değerlendirmesi ise 2 gün sürdü. Jüri üyelerinden Mustafa Seven, Mehmet Turgut, Tolga Adanalı ve Rıza Özel ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

Yılın Basın Fotoğrafları jürisi zor bir süreci tamamladı

Jürinin fotoğrafları seçmekte zorlandığının altını çizen Jüri Başkanı Coşkun Aral, "TFMD olarak 37.'sini bu yıl yaptığımız fotoğraf yarışmasında foto muhabirleri muhteşem çalışmalarını önümüze serdiler. Jüri olarak zorlandık ama en iyilerini seçtik. 2022 yılında tüm dünyada çevre felaketleri yaşandı. Bu felaketler fotoğraf ödüllerinde de dikkat çekti Bu alanda ödül alan fotoğraflar, çevresel olaylar konusunda insanlığın farkındalığına da hizmet edecektir" diye konuştu. Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı Mustafa Seven'se, "Yarışma jürisi, Türkiye fotoğrafı açısından ne kadar kıymetli bir yerde olduğumuzu görmemizi sağladı. Türk foto muhabirleri dünya ile rekabet edebilecek fotoğraflara imza atıyor. Çok hareketli bir coğrafyada yer alıyoruz, bu coğrafyanın avantajlarını iyi kullandıklarını düşünüyorum. Çok zorlu bir seçim süreci oldu" dedi.

37 yıllık birikim ve değerlendirme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ise "37 yıl, bir fotoğraf organizasyonu açısından çok önemli. Aralıksız olarak böylesine büyük bir organizasyonu sürdürmek kolay değil. Bu yarışmanın ödüllerini prestijli kılan 37 yıllık birikimi ve değerlendirme süreci. Her yıl bu ödüller çok değerli isimlerin bir araya geldiği jüri toplantılarıyla saatler süren değerlendirmelerle belirleniyor. Geçtiğimiz yıl çevresel felaketler tüm dünyayı etkiledi. Türkiye'de de orman yangınlarından, sellere, müsilajdan kuraklığa çevre felaketleri yaşandı. Çevre konusunda tüm insanlık daha duyarlı olmalıyız. Bu ödüllerle bu alandaki farkındalığa katkımız olmasından mutluyuz" diye konuştu.

Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Jürisi:

"Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı: Foto Muhabiri Coşkun Aral; Jüri Üyeleri: Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, AFP Foto Muhabiri Adem Altan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, fotoğraf sanatçısı İlhan Eroğlu, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza Özel, foto muhabiri Mustafa Seven, fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut, Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Uğur Günay Yavuz.

Özel jüriler: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İlknur Gündoğmuş, ASKA Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir Gümüş, SGDD-ASAM Başkanı Cumhur Özen, Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörü Halil İbrahim İzgi".

İşte ödül alan kareler:

"Yılın Basın Fotoğrafı: Ümit Bektaş/ Reuters, Yılın Haber Fotoğrafı Sedat Suna/ EPA, Haber Fotoğrafı İkincisi, İsmail Coşkun/ İHA, Haber Fotoğrafı Üçüncüsü Selçuk Şamiloğlu/ Hürriyet Gazetesi, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA, Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi Onur Çam/ GoShots, Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü Özge Bozo/ İHA, Spor Toto Özel Ödülü Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA, AB Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı Ümit Bektaş/ Reuters, AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi Murat Şengül/ Sabah Gazetesi, AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü Yasin Akgül/ AFP, AB Çevre Özel Ödülü Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA, AB Çevre Özel Ödülü Mansiyon İbrahim Laleli/ DHA, Sıfır Atık Özel Ödülü Öner Şan/ Antalya BŞB, Yılın Foto Röportajı Selçuk Şamiloğlu/ Hürriyet Gazetesi,

Foto Röportaj İkincisi Ümit Bektaş/ Reuters, Foto Röportaj Üçüncüsü Emrah Gürel/ AP, SGDD ASAM Özel Ödülü Sedat Suna/ EPA, Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü Sedat Suna/ EPA, Rafet Hüner Özel Ödülü Can Erok/ DHA, Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı Erdem Şahin/ EPA, Günlük Yaşam İkincisi

Selahattin Sönmez/ Hürriyet Gazetesi, Günlük Yaşam Üçüncüsü Sefa Tetik/ İHA, Yılın Portre Fotoğrafı Ozan Güzelce/ Milliyet Gazetesi, Portre Fotoğrafı İkincisi Barış Acarlı/ Gazete Oksijen, Yılın Portre Fotoğrafı Üçüncüsü Ozan Güzelce/ Milliyet Gazetesi, Kızılay İyilik Özel Ödülü İbrahim Laleli/ DHA, Mustafa Pekcan Özel Ödülü Uğur Yıldırım/ Sabah Gazetesi, TFMD Özel Ödülü Uğur Yıldırım/ Sabah Gazetesi, Türkiye Güzellikleri Birincisi Ahmet Aslan, Türkiye Güzellikleri İkincisi Metin Öztürk, Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü Ali Mermertaş, Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü Yalçın Çiftçi, ASKA Özel Ödülü Hasan İçel, ATSO Rota Antalya Özel Ödülü Ekrem Şahin, Jüri Özel Ödülü İsmail Serhat Şahin, Ara Güler Özendirme ödüllü Nurullah Memiş/ Çukurova Üniversitesi, TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü Sökmen Baykara". - ANKARA