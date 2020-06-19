İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası

Yeni normalleşme sürecinin ardından bazı illerimizde vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara için güzel haberi verdi. Bakan Koca, İstanbul ve Ankara'nın son bir haftanın en düşük vaka sayısına indiğini açıkladı. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası.

19.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:01

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması gibi bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Normalleşme süreciyle birlikte atılan bu adımlardan kısa bir süre sonra Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere birçok ilde vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara için müjdeli haberi verdi.

İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:

İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Arnavutköy
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Ataşehir
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Başakşehir
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Beykoz
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Beyoğlu-Şişli
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Esenyurt
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Eyüp
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Fatih
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Kadıköy
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Küçükçekmece
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Pendik
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Sarıyer
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Sultanbeyli
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Şişli-Beyoğlu
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Ümraniye
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Üsküdar
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Zeytinburnu

Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:

İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Altındağ
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Yenimahalle
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Mamak
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Lara Alişan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 23:01:18. #1.14#
title