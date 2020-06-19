İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası Yeni normalleşme sürecinin ardından bazı illerimizde vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara için güzel haberi verdi. Bakan Koca, İstanbul ve Ankara'nın son bir haftanın en düşük vaka sayısına indiğini açıkladı. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası.

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması gibi bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Normalleşme süreciyle birlikte atılan bu adımlardan kısa bir süre sonra Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere birçok ilde vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara için müjdeli haberi verdi. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası: Arnavutköy Ataşehir Başakşehir Beykoz Beyoğlu-Şişli Esenyurt Eyüp Fatih Kadıköy Küçükçekmece Pendik Sarıyer Sultanbeyli Şişli-Beyoğlu Ümraniye Üsküdar Zeytinburnu Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası: Altındağ Yenimahalle Mamak