Son Dakika! İstanbul'un ardından Ankara'da da ulaşımda yeni kurallar: Metroda kapasitenin yarısı, otobüslerde 3'te 1'i kadar ayakta yolcu alınacak Son dakika! İstanbul'un ardından Ankara'da da koronavirüse karşı toplu ulaşımda uygulanacak kurallar netleşti. Başkent'te raylı ulaşımda ayakta kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu alınacak. Otobüslerde ise ayakta kapasitenin yüzde 30'u kadar yolcu taşınabilecek.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine yolladığı genelgelerin detayları netleşiyor. Başkent Ankara'da valilik kent genelinde toplu ulaşımda uyulacak kuralları açıkladı. Buna göre İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da minibüslerde ayakta yolcu taşınması yasaklandı. Otobüslerde kapasitenin yüzde 30'u kadar raylı ulaşımda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilecek.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine,

MİNİBÜSLERDE AYAKTA YOLCUYA İZİN YOK

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

RAYLI SİSTEMDE AYAKTA KAPASİTENİN YARISI KADAR YOLCU ALINACAK

Bunların dışında kalan toplu ulaşım araçlarında;

a) Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin % 50'si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına,

OTOBÜSLERDE 3'TE 1 KADAR AYAKTA YOLCU ALINACAK

b) Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin % 30'u kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına,

İŞARETLERLE BELİRLENECEK

c)Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.) ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

SAAT 24'TEN SONRA MÜZİK YAYINI YOK

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına.

PAZAR VE SAHİLLER DENETLENECEK

4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafından alınmasına,

UYMAYANLARA PARA CEZASI

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlar ve ilgili tüm kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.