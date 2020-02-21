: İstanbul kesilecek bacağı 9 santimetre uzatıp kurtardılar

21.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:27

Kesilecek bacağı 9 santimetre uzatıp kurtardılar

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Hayrettin Yılmaz, iki kamyonun arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. İki bacağı da kırılan Yılmaz'ın sağ bacağındaki tüm doku ve damarlar zarar gördü. Doktorlar tarafından bacağının kesilmesine karar verilen genç adam, tahrip olan 9 santimetrelik kemiğin uzatılarak yerine konması sonucu yeniden yürüdü. Yeniden yürümekten dolayı büyük mutluluk duyan Yılmaz, 'Koltuk değnekleriyle bile olsa çocuğumu gezdirebileceğim' dedi.

İstanbul'da yaşayan Hayrettin Yılmaz, özel bir şirkette taşımacılık yapıyordu. Bundan tam 8 ay önce kullandığı araçtan mal indiren Hayrettin Yılmaz, arkasından kamyon çarpması sonucu ağır yaralandı. İki aracın arasında sıkışan Yılmaz'ın bacakları ezildi. Sol bacağı kırılan, sağ bacağı ise hem kırılan hem de ezilen genç adam, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağında oluşan doku ve damar kaybı sonrası bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yılmaz, 3 ameliyat geçirdi. Dokuları temizlenip zarar gören 9 santimetrelik kemiği çıkarılan Yılmaz, uygulanan kemik uzatma tedavisi sonrası yeniden yürümeye başladı.

'ÇOCUĞUMLA YENİDEN GEZEBİLECEĞİM'

Zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Hayrettin Yılmaz, "İlk bir iki saniye hiçbir şey hissetmedim. Bana çarpan aracı geri çektiklerinde o zaman acı duymaya başladım. Sol bacağımda kırık vardı ancak sağ bacağım tamamen ezilmişti. Bacaklarımı olay yerinde sıkıca bağladılar, hastaneye geldim. O an bacağımı kaybettiğimi ve çocuğumu bir daha gezdiremeyeceğimi düşündüm. 8 ay benim için çok zor geçti özellikle geceleri ağrıdan uyuyamıyordum. Aylar sonra yürümeye başladığımda çok mutlu oldum. Koltuk değnekleriyle bile olsa çocuğumu gezdirebileceğimi düşündüm. Bundan sonra hayatım çok daha farklı olacak. Ben işim nedeniyle çocuğuma ve eşime çok fazla vakit ayıramıyordum. Artık onlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorum" dedi.

KEMİK VE DOKULAR PARAMPARÇA OLMUŞTU

Hayrettin Yılmaz'ın acil servise getirildiğinde kemik ve dokularını kaybettiğini ifade eden İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü, "Hastamız acil servisimize getirildiğinde iki bacağı da kırıktı. Sol bacağının durumu biraz daha iyiyken sağ bacağında ise dizden aşağısındaki kemikler paramparça olmuştu. Sadece birkaç kas parçası, bir sinir ve damarı mevcuttu. Bacağı kesilecek düzeydeydi, bacağını kaybedebilirdi. Hastanın genel durumu kan kaybından dolayı kötüydü, anestezi ve acil servis doktorlarının özverili çalışmasıyla acil olarak ameliyata alındı ve yaşamsal fonksiyonları normale getirildi. Bacağın dolaşımı bozulmuştu. Biz hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Dokuları temizleyip tekrar damarlanmasını sağladık. Damar cerrahisiyle damarlarını onardık. Bacağın ön tarafında sinir yaralanması mevcuttu, onu onardık. Gelecekteki enfeksiyon riskini önlemek adına kirli dokuları da vücuttan uzaklaştırdık" diye konuştu.

'KEMİK 9 SANTİMETRE UZATILDI'

İlk ameliyatta kirli doku olduğu ve kemik iltihabını önlemek için 9 santimetrelik bir kemik parçasını vücudun dışına çıkardıklarını anlatan Doç. Dr. Erkam Kömürcü, uyguladıkları tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastanın yüzde 40 ila 60 arası bir şansı vardı. Vücuttaki onarmaya zaman verdikten sonra kemik boşluğunu doldurmaya karar verdik. Bacağın kurtulduğundan emin olduktan sonra oradaki kemik boşluğu doldurma aşamasına geçtik. Bacağının durumu çok kötüydü. Hem ezilme olmuş hem de damarı büyük ölçüde parçalanmıştı. Ayrıca bacağındaki iki büyük sinirden biri de zedelenmişti. Biz bu damar ve siniri de onardık. Damar cerrahisiyle ekip çalışması şeklinde çalışarak hastamızın bacağını kurtardık. 3 ameliyat sonrasında kemik bütünlüğü sağlandı. Bacağı mikroplardan temizlenerek kemik bütünlüğü sağlandı. Hastamız yere basabilecek, yürüyebilecek hale geldi."

Bacaktaki kemiklerde dışarıdan tespit ettikleri bir sistem kullandıklarını dile getiren Doç. Dr. Erkam Kömürcü, "Sağlam dokuyu ana kemikten ayırarak dışardan eklediğimiz sistem sayesinde kaydırma yöntemiyle yukarıdaki sağlam kemiği, aşağıdaki sağlam kemiğe doğru günde bir milim ilerlettik. 2 ay içinde yukarıdaki kemiği aşağıdaki kemiğe ulaştırdık. Daha sonra kemiğin olgunlaşmasını bekledik. Hastamız artık yürüyecek hale geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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