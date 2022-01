Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap

Haberler.com Özel - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur'un konuğu oldu. Memişoğlu, programda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na müdahale eden ambulansın 40 dakikada geldiğini iddia eden Ece Erken'in sözlerine cevap verdi.

"AMBULANS 7 DAKİKA 23 SANİYEDE ULAŞTI"

Birime gelen çağrıdan hastaya ulaşıldığı ana kadar tüm detayları anlatan Memişoğlu, "Allah rahmet eylesin. Acılarına ortak olarak sabırlar diliyorum, zor bir süreç. Ani ölümler çok üzücüdür. Sağlıkta sistemlerimiz tamamen elektronik kayıtta. Çağrının ne zaman geldiği, ambulansa ne zaman çıkış talimatı verildiği, ambulansın ne kadar sürede oraya gittiği ve hastayı hastaneye ne zaman getirdiği kayıt altında. Böyle bir iddia ortaya atıldığında araştırdığımızda, çağrıdan sonra ambulansın ulaştığı an 7 dakika 23 saniye. Dünya ortalaması normalde 10 dakikadır. Ateşli silah yaralaması olduğu için arkadaşlarımız anında oraya müdahale etmiş. 7 dakika çok iyi bir süreçtir" dedi.

"EKİBİMİZ BÜYÜK BİR EMEK SARF ETTİ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na en yakın hastaneye gidene kadar kalp masajı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu sürece çağrının ilk geldiği an ve ambulansın çıkışı da dahildir. Bu süreç 40 dakika değildir. 2 ambulansımız peş peşe gitmiş. İlk giden ekip müdahale ediyor, bunu yazılı olarak da söyledik. Kurşunlanma olduğu için kan kaybı da var. Arkadaşlar orada müdahale ediyor ve ambulansa bindirip 4-4.30 dakika arasında en yakın hastaneye gönderiyorlar. Giderken de kalp masajı yaparak gidiyorlar. Hastanede 40-45 dakika daha müdahale edilip, geri dönmeyeceği kabul edilince ex kabul ediliyor. Hem zamanlama olarak hem müdahale olarak sağlıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ellerinden her şey gelmiş. Bütün müdahalelere rağmen kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu süreç bazen insanlara uzun gelebilir. Hem zaman olarak hem müdahale olarak hem de yönetim olarak arkadaşlarımızın büyük emek sarf ettiğini ifade etmek isterim."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı

ECE ERKEN: KOCAM KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Dün eşini son yolculuğuna uğurlayan Ece Erken, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Ambulansın olay yerine geç gittiğini ileri süren Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.