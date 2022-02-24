İstanbul elektrik kesintisi! 24 - 25 Şubat İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11984316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1207., 1210. sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771882

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11985320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KOZALAK, MEDENİYET, SAFRAN, TATARCIK YOLU, TELLİ, TOHUM, TUNA, TUNCA, ÇAMALTI sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11848317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1213., SELÇUKLU sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848324

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.MERT, 1.NERGİS, 1.ÜLKÜ, ARİFBEY, GENÇTÜRK, GÜNDOĞAN, GÜZELCE, HİLAL, MAHMUTBEY, NAYMAN, SARAL, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME, ÖMRÜM, İDRİS PAŞA, İYİGÜN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036110

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, DENİZ, GÜNEŞ, HÜRRİYET, MEHTAP, MEVLANA, PAKTEN, TAŞDELEN, ZAFER sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036105

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.ER, ARA-1, ARA-2, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036106

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, HÜRRİYET, MİMAR SİNAN sk/ CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 2.AKASYA, 709., 710., AKKAVAK, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk/ YENİ MAHALLE mah 3.ÜLKÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771904

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASMALI, 1.IHLAMUR, 1.KAYIN, 1.KESTANE, 1.LİMON, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1215., 4.İNCİ, ABAY, ARZU, BAYRAK, BERNA, CANSU, CEVİZ, DERYA, DOLUNAY, ELMALI, GÖK, GÖL, HAKİM, KARAAĞAÇ, KUŞÇU, OGÜN, OĞUZ, SARIÇAM, SÖĞÜT, UMUT, YALÇIN, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ŞENGÜL sk/ SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/02/2022 00:01:00 - 25/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk bölgelerinde 25/02/2022 00:01:00 - 25/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036122

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11976316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk/ GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11980316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/02/2022 03:30:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630136

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698233

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1566. sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771994

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12052316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12062316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 505. sk bölgelerinde 24/02/2022 11:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630145

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 24/02/2022 12:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11981316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/02/2022 00:00:00 - 25/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11990316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 25/02/2022 02:00:00 - 25/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11991316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/02/2022 05:00:00 - 25/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630146

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1458. sk bölgelerinde 25/02/2022 09:00:00 - 25/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11926470

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BAĞCILAR, BİLGE, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11759316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKIRMAK, OKTAY, POLAT 1, ÇUHADAR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926478

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12045329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, HAVUZLU sk bölgelerinde 24/02/2022 11:00:00 - 24/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926482

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 25/02/2022 02:00:00 - 25/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11952319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YILMAZ sk/ SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLI, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk bölgelerinde 25/02/2022 12:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630147

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 25/02/2022 12:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12087822

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, ŞEKER sk/ SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ sk bölgelerinde 25/02/2022 14:00:00 - 25/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11871316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 24/02/2022 19:00:00 - 26/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12044324

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 25/02/2022 10:00:00 - 25/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12044322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk/ İSMETPAŞA mah 111., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 25/02/2022 10:00:00 - 25/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12066316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 25/02/2022 10:00:00 - 25/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11926503

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SÜZER sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926724

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926509

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah SANATÇILAR sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AKIN, BARIŞ, ŞELALE sk bölgelerinde 25/02/2022 00:00:00 - 25/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771905

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 25/02/2022 00:01:00 - 25/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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