İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaşımlarına da yansımıştı
Sunucu Ece Erken'in öldürülen avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaştığı fotoğraflara da yansıyordu. Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı'nın tahliyesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" ifadesini kullandı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in 2021 yılında dünya evine girdiği eski Beşiktaş Yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de restoran çıkışı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahmutyazıcıoğlu sosyal medyada da aktif bir isimdi.
Twitter hesabını etkin kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mahmutyazıcıoğlu'nun Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile samimiyeti paylaştığı fotoğraflara da yansımıştı.
Çakıcı'nın tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü.
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Çakıcı ile çektirdiği bir başka fotoğraf ise Bodrum'daydı. Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğine dair paylaştığı fotoğrafa da "Alaattin abim ile Yalıkavak hatırası" diye yazmıştı.