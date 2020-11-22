Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı
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Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı

22.11.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:42

2020-KPSS Ortaöğretim için bugün saat 10.00 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi ile Avcılar'da sınava girecek adayların bazıları sınava geç kaldıkları kimisi de ehliyet ile geldikleri için binalara alınmadı. Kimlikleri yanında olmayan adayların yardımına polis ekipleri koştu.

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) bugün 81 ilde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verilecek. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde de sınava girecek adaylar aileleriyle birlikte kampüs girişine geldi.

İstanbul'da KPSS... Geç kalanlar, istenen kimlik belgelerini sunamayanlar sınava giremedi

GECİKENLER OLDU

Sınav evraklarını gösteren adaylar buradan sınava girecekleri fakültelere doğru gitti. Bazı adaylar sınava erken gelirken bazı adaylar geç kaldığı için sınav binalarına alınmadı. Sınava, kimlik belgesi yerine ile sürücü belgeleriyle gelen iki adayı polis ekipleri araçlarına alarak evlerine götürdü. Ancak saatin 10.00'ı geçmesinden dolayı adaylar sınava girecekleri binalara alınmadı.

İstanbul'da KPSS... Geç kalanlar, istenen kimlik belgelerini sunamayanlar sınava giremedi

EHLİYETLE SINAVA GELDİĞİ İÇİN BİNAYA ALINMADI

Kızını sınava getiren Özlem Akbaş, "Yakın yerde oturuyoruz. Otobüsle rahatlıkla geldik. Kızım biraz tezcanlı 'Anne geç kaldık' diye. Allah'a şükür geç kalmadık." İfadelerini kullandı.

Nuray Ertek ise, "Çocuğum ehliyeti ile geldiği için sınava kabul etmediler. Polis her zamanki gibi yardımımıza yetişti. Onu kaymakamlığa götürüp yetiştirecek inşallah." şeklinde konuştu.

İstanbul'da KPSS... Geç kalanlar, istenen kimlik belgelerini sunamayanlar sınava giremedi

"BEN BUNU BAKKALDAN ALMIYORUM"

Sınava ehliyetle geldiği için alınmadığını belirten Renas Şen, "Sınava almadılar. Her sene sınava ehliyetle giriyorum. Üzerinde T. C. Kimlik numaram ve resmim var. Ama yaptıkları muamele bu. Bir sene boyunca çalışıyorsun sırf şundan dolayı almıyorlar. Ben bunu bakkaldan almıyorum, bunu esnaf satmıyor. Polis yardımcı oldu Allah razı olsun. Evimize kadar götürdü, bulamadık. Geri getirdi. Saat 10.00'dan sonra kapattılar. Giremeyenler var. Kapıda ağlayanlar oldu. Çocuğun birisi vaktinde geldi. Kol saatinden dolayı giremedi. Çıktı tekrar geldi, kapıyı kapatmışlar. ÖSYM yetkilileri hiçbir şekilde almadılar." dedi.

TAKI VE SAATE İZİN YOK

Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne zamanında gelerek binaya giren 2 aday salondaki kimlik kontrolleri sırasında içeriye nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi ile geldi. Yanlarında başka kimlik bulunmayan adaylar sınava giremedi. Genç bir aday uyarıya rağmen binaya üzerinde takı ve saati ile girerken görevlilerin uyarısı üzerine binadan çıkarıldı.

Aday, kapının önünde bekleyen annesine takılarını verdi.

İstanbul'da KPSS... Geç kalanlar, istenen kimlik belgelerini sunamayanlar sınava giremedi

GECE VARDİYASINDAN ÇIKIP GELMİŞ

Hemen bitişikteki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nun kapıları da saat 10.00'da kapatıldı. Ancak, saat 10.05'te gelen iki aday ile daha sonra gelen 3 aday okulun dış kapısından içeri giremedi. Görevlilere sınava giriş kağıdında sınavın başlangıç saatinin 10.15 olduğunu, bu saatten önce geldiklerini belirterek içeri alınmalarını söyleyen adaylar binaya giriş saatinin çok küçük yazıldığını bu nedenle gözlerine çarpmadığını savundu. Sınava alınmayan bir aday ise gece vardiyasından çıkıp geldiği için saat 10.00'dan önce buraya ulaşamadığını söyledi.

İstanbul'da KPSS... Geç kalanlar, istenen kimlik belgelerini sunamayanlar sınava giremedi
Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

Haber Yorumları (1)
MEDYA UZMANI: BİNLERCE INSAN VAR BEYLER, ARADA OLUYOR BÖYLE
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